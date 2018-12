EU-parlamentarikern Nils Torvalds i Strasbourg: "Vid julmarknadens ingångar stod det ganska många nyfikna, men också en hel del militär och polis"

SFP:s EU-parlamentariker Nils Torvalds befann sig på ett möte då skottlossningen inträffade vid julmarknaden i centrum av Strasbourg. Han kunde åka till hotellet efter en stunds väntan och berättar att julmarknaden låg öde men att nyfikna människor, militär och polis fanns utanför området.

SFP:s EU-parlamentariker Nils Torvalds befann sig på ett möte tillsammans med finländsk exportindustri igår kväll då en man öppnat eld intill en julmarknad i centrum av staden.

- Vi var ganska långt från julmarknaden där skjutningarna inträffade, så i första hand berördes vi inte alls. Vi väntade där en stund och ganska exakt halv tio tog jag en bil till hotellet.

Eftersom skottlossningen misstänktes vara ett terrordåd stängde EU-parlamentet, där flertalet parlementariker befann sig.



- Parlamentet stängde eftersom det bedömdes att terrorismen också kunde ha riktat sig mot Europaparlamenetet. Dörrarna till parlamentet stängde och möjligheterna att ta sig ut ur parlamentet stoppades.

Vid tidpunkten för dådet befann sig ändå största delen av parlamentarikerna på andra ställen än i parlamentsbyggnaden, på olika möten runtom staden, berättar Torvalds.

- Där uppstod lite problem om vad man skulle göra. Vi fick meddelande, att om ni befinner oss på möten i stan så ska ni inte ta er bort därifrån, utan vänta på att ni får en klar signal.