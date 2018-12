Glenn Lindholm: ”Petter Northug var en galjonsfigur för sporten – men i Finland blev han aldrig lika stor som Dählie”

Synd, men inte alls överraskande. Så summerar Yle Sportens skidexpert Glenn Lindholm Petter Northugs besked om att karriären är över på onsdagen. Så här vill ingen avsluta karriären, säger han.

På onsdagen kom beskedet som hela skidvärlden kunde läsa rapporter om redan kvällen innan: Petter Northug har gjort sitt som elitåkare.

Själv förklarade den norska skidstjärnan att kroppen helt enkelt inte orkade med belastningen längre. Drömmen om ett VM i Seefeld 2019 grusades samtidigt.

Men för Yle Sportens skidexpert Glenn Lindholm var det inte ett överraskande besked.

– Jag var inte över huvudtaget överraskad. Han har haft en svår början på den här säsongen och föregående säsong var också dålig i hans mått mätt. Så när det såg ut att det inte är aktuellt med VM i Seefeld så var det ganska väntat, säger han.

– Han har ändå 20 mästerskapsmedaljer i bagaget så det är framgång som gäller för honom, tillägger Lindholm.

Northug var mellan åren 2007 och 2015 som bäst oslagbar i skidspåren. Under dessa åtta säsonger tog Northug hem sammanlagt 20 mästerskapsmedaljer, varav hela 15 (!) var av ädlaste valör.

En profil som skidvärlden inte kommer att sakna, menar Sami Jauhojärvi – men Glenn Lindholm håller inte med. Tvärtom.

– För skidsporten har han varit en riktig galjonsfigur – den där stora stjärnan. Så för skidsporten är det synd att han lägger av och att han inte kunde komma tillbaka som den där stora åkaren som han varit sedan 2007. Men någon gång måste man ta stora beslut och nu var det Petter Northugs tur, säger Lindholm.

Vad är det då som ligger bakom den dåliga formen? Själv menar ju Northug att det är kroppen som hänger med längre.



– Nå, säkert lägger det i hans egen analys också, men faktum är att han har flera sämre säsonger bakom sig nu. Träningen har inte heller varit optimal. Det har egentligen bara gått sämre efter det att han krockade och åkte fast för rattfylleri. Det har gått utför efter hela den uppståndelsen, analyserar Lindholm.

– Synd förstås att det slutar så här – före säsongen ens kommit igång. Så här vill ingen sluta karriären. Speciellt inte någon som Northug, som ändå var ute efter framgång i VM. Men så blev det den här gången för den här stora skidstjärnan, påpekar han ändå.

I Sverige har Northug varit den ”stora rivalen” – åkaren att slå. inte minst eftersom Northug gick flera heta kamper med de främsta svenska herråkarna.

Under presskonferensen på onsdagen fick Northug också svara på hur han tror att svenskarna kommer att ta emot nyheten.

– Åsikterna är säkert tudelade, skrattade han.