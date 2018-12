Bröderna Wingren förverkligade en dröm och gjorde en skiva tillsammans

The Wingrens Brothers.

Bröderna Wingren har skapat och njutit av musik så länge de kan komma ihåg, men först nu är det dags för den första gemensamma skivan. Skivan heter If That Isn`t Love.

- Vi hade funderat en tid på att göra något tillsammans. Jag ansökte om ett bidrag från Svenska kulturfonden och det beviljades. Efter det pratade jag med Patrick om min idé och det var inte svårt att få honom intresserad. Nu är skivan klar och vi är mycket nöjda, berättar Jontte.

- Hela skivan är en hyllning till den tradition i vår församling som vi växt upp i. Det var inte så svårt att välja låtar till den här skivan eftersom vi hade många gemensamma favoriter. Dessutom har vi jobbat som en duo. Inga andra personer har varit inblandade och det är kanske en av orsakerna till att processen har varit snabb och smärtfri. Vi har gjort allt själv, säger Patrick.

The Wingren Brothers är bröderna Jontte och Patrick Wingren

Gruppen är verksam i Jakobstad

Aktuell med nya skivan och låten med samma namn If That Isn`t Love

Patrick Wingren är en riktig mångsysslare inom musiken. Han har jobbat bland annat som tonsättare, pianist och körledare

- Det har varit roligt att jobba tillsammans. Vi är på många sätt lika, men vi har olika saker vi är bra på och därför kompletterar vi varandra på ett trevligt sätt, säger Patrick.

- Vi ska åka iväg på en lokal byaturné och spela på olika ställen i Österbotten och det ska bli kul att få uppträda tillsammans och bjuda på musiken som vi älskar, säger Jontte.

- Går det riktigt bra på Vegatoppen så kanske vi kör en lite större turné i framtiden, säger Jontte Wingren.

