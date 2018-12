Creative Library Group skapar musik i bibliotek

Carolina Wendelin är initiativtagare till musikprojektet Creative Library Group. Projektet har gått ut på att samla olika typer av musiker och under en vecka skriva låtar och spela in musiken. Bibliotekens olika studioutrymmen runt om i Helsingforsregionen har fungerat som inspelningsplatser.

- Det är inte så många som vet om att biblioteken erbjuder dessa ypperliga utrymmen avgiftsfritt som kan bokas med endast ett bibliotekskort, berättar Wendelin.

Genom inlägg på Facebook och i olika grupper har personer med olika musikaliska bakgrunder anslutit sig till projektet och bidragit på olika sätt. Allt från självlärda musiker till magistrar från Sibelius Akademin har deltagit.

- Min främsta roll har varit att koordinera och samla ihop arbetsgruppen. Första dagen gjorde vi olika låtskrivningsövningar som jag utarbetat. Detta för att komma igång eftersom ingen av oss hade skrivit ihop tidigare, berättar Wendelin.

- Vissa personer har deltagit flera dagar under veckan. Andra har varit med en dag och spelat in sin andel. Idén har varit att de som är i studion just då får bestämma sångens riktning. Alla arrangemang har gjorts i stunden i studion.

Vilka är Creative Library Group? Gruppen består av Carolina Wendelin, Johan Myrskog, Conny Berghäll, Hector Köhler, Aleksis Liukko och Janne Tuovinen

Aktuella med låten Sunday Morning

2016 var Carolina Wendelin med på Vegatoppen med låten George och klarade sig utmärkt i 12 veckor

Creative Library Group är namnet på gruppen. Tanken är att detta skall bli ett årligen återkommande projekt.

- Johan Myrskog har skrivit texten till Sunday Morning och det är även han som sjunger tillsammans med mig. Låten handlar om en känsla av tomhet och ett evigt sökande efter något, berättar Wendelin.

Vill du rösta på Creative Library Group och låten Sunday Morning så gör du det här.