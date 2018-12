"Det jag känt i hela mitt liv, det var som att jag plötsligt hade fått ord på det..." Kort därefter kom Aleksa Lundberg ut som transtjej

Aleksa Lundberg är skådespelare, dramatiker, regissör och journalist. Hon föddes som Mattias Lundberg i Hägersten 1981 och är den första skådespelaren i Sverige som genomgått en könskorrigering.

Boken Bögtjejen handlar om Aleksas resa från att vara född i en pojkkropp till att som sextonåring komma ut som homosexuell och ungefär ett år senare som transtjej.

Aleksa Lundberg i Elisabeth Ohlson Wallins pjäs Kung Kristina Alexander. 2017. Skådespelaren och journalisten Aleksa Lundberg i Elisabeth Ohlson Wallins pjäs Kung Kristina. 2017. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin

Oförståelse på dagis

Aleksa berättar om sin minnesbild från när hon är fyra år och hennes grupp på dagis skall gå på utflykt. Dagmammorna ropar ut pojkarna i ett hörn och flickorna i ett annat.

Skådespelaren och journalisten Aleksa Lundberg som barn, på pärmen till sin bok Bögtjejen. 2018. Skådespelaren och journalisten Aleksa Lundberg som barn, på pärmen till sin bok Bögtjejen. 2018. Bild: PressImage1

- Och jag fick min första identitetskris måste man väl ändå säga, där jag undrade: Var ska jag stå, för jag visste ju att min kropp innebar att jag var kille, men jag visste också att jag såg mig som tjej och att jag ville vara med de andra tjejerna, berättar Aleksa.

Det var bland tjejerna hon hade sina kompisar, där hon kände sig trygg och hade någon form av igenkänning. Så hon provade lyckan och gick till tjejgruppen och… så här skriver hon i Bögtjejen:

I mina klumpiga stövlar var jag på väg att snava och falla i marken, när en stor hand bryskt grep tag om min handled och drog bort mig. Det var Ylva som med rynkad panna och uppspärrad blick släpade över mig till den andra sidan. Hon puttade in mig bland pojkarna och fnös. ”Här ska du stå, förstår du väl?” ― Aleksa Lundberg i Bögtjejen

Aleksa fick då troligen sitt livs första panikattack. Hon undrade hur hon skulle orka ha det så här.

Strategier att klara sig

Aleksa gick väldigt mycket in i sig själv, i sin egen bubbla med fantasiföreställningar om att hon var en prinsessa som hette Aurora. Till slut när andra frågade om hon inte ville vara med och leka svarade hon nej.

- För att jag inte kände mig bekväm med de här rollerna som var så tydliga då, det här är ju i slutet på 80-talet som jag är så här liten och då var ju könsrollerna fortfarande rätt tydliga, utan någon vidare genuspedagogik, skrattar Aleksa.

I gymnasiet hamnade Aleksa i en klass där hon redan från första lektionen visade att hon var homosexuell genom att verkligen spela på sin femininitet. Rak i ryggen, vickande höfter och böckerna hårt i famnen, som en tonårsbrutta i någon high school-film, ingen skulle få se hur rädd hon egentligen var.

- Take it or leave it… But they took it!



Pride Helsinki 2018. Pride Helsinki 2018 Bild: Berislav Jurišić / Yle

År 1999 var Aleksa på Pride där hon träffade ett gäng transbrudar som delade ut flyers. Aleksa såg inte att de var trans för de hade ätit hormoner och var opererade så de passerade som vilka tjejer som helst och var skitsnygga, tyckte hon.

Aleksa berättar att hon tänkte jätte fördomsfullt "Nämen Gud, lesbiska ser väl inte ut så här? Vad gör de inne här på Pride?", vilket fick henne att läsa på lite om vad transsexuella är:

- Jag förstod efter ett tag att det här är alltså tjejer som är födda som pojkar. Och då kom någonting som liksom klickade till i mig, att jaha det jag har känt i hela mitt liv, det var som att jag plötsligt hade fått ord på det att okey, det finns det här som jag är och alltid har känt.

Vi är mer komplexa än vad vi hittills trott

Rätt snart därefter, efter en tid av ånger och tvekan, kom Aleksa ut som transtjej. Bland annat undrade hon om drömmen att bli sedd som en vacker, oemotståndlig kvinna bara var en fix idé?

- Och de där tankarna följde med mig hela vägen in i narkosen på operationsbordet och fortsatte när jag vaknade upp igen. Det här med om man är homosexuell eller om man är trans eller man eller kvinna eller inget av det, så jag tror ju att vi alla har lite av alltihopa i oss på något vis.

Aleksa tänker sig att det vi ska komma bort ifrån är att det är så statiskt det här med att vara man och kvinna, homo, hetero … Hon tror att vi måste börja öppna upp lite för tanken att vi är mer komplexa än vad vi hittills har trott.

- Man går igång på vad man går igång på, man ser ut som man gör och man vill det man vill och man längtar efter det man längtar efter. Det bara ÄR så liksom, slår Aleksa Lundberg fast med ett av sina karakteristiska, generösa skratt.