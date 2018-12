Gärningsmannen bakom Strasbourgattacken har dödats

Den massiva jakten efter julmarknadsskytten i Frankrike har nått sitt slut efter drygt två dagar. Mannen som misstänks ligga bakom attacken i Strasbourg har dödats av poliser.

Frankrikes inrikesminister Christophe Castaner och poliskällor har bekräftat att skytten dödats.

Gärningsmannen lär ha skjutits ihjäl av polisen drygt klockan nio på kvällen, lokal tid. Enligt France info öppnade skytten först eld mot polisen, och träffades sedan av polisens kulor.

Bara minuter innan skottväxlingen kunde man höra en helikopter hovra över området.

Enligt Reuters kunde man under torsdag kväll höra flera skott ljuda i distriktet La Meinau i Strasvbourg.

Efter skottlossningen jublade människor som samlats vid spärrar polisen satt upp i området och hyllade insatsen, skriver AFP.

Under torsdag kväll tog även IS via sitt propagandaorgan Amaq på sig attentatet i Strasbourg.

Ett hastigt uttalande på Amaq hänvisar till skytten som en av IS "soldater".

Polis på plats efter skottlossning i Strasbourg, Frankrike. Bild: AFP / Lehtikuva

Över 700 poliser och soldater jagade skytten

Den franska polisen har varit aktiv under torsdagens gång, med flera stora insatser runt staden.

En stor polisinsats i södra Strasbourg tidigare på torsdagen ledde till att ytterligare en person greps. Sedan tidigare har också fyra av skyttens familjemedlemmar gripits.

Över 700 poliser och soldater har deltagit i jakten på gärningsmannen. Den franska terrorhotnivån har under jaktens gång legat på högsta nivå och extra säkerhetsstyrkor kallades in för att säkra situationen i ett redan oroligt Frankrike, som i åtskilliga dagar plågats av häftiga demonstrationer.

Den misstänkte uppges ha varit 29-årig man, känd av polisen sedan tidigare. Han hade tidigare dömts för flera brott, bland annat rån, i Frankrike, Schweiz och Tyskland.

Det var på tisdag kväll som mannen avlossade skott på den populära julmarknaden i Strasbourg.

Tre personer dog i skottlossningen. En person som skadades förkunnades sedan hjärndöd.

Ungefär tjugo personer skadades och flera av dem vårdas fortfarande på sjukhus. Även skytten uppges under tisdag kväll ha skadats i en sammandrabbning med polisen, men lyckades fly.

Källor: NBC News, AFP, Reuters

