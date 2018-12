Lite plåster på såren för Camilla Richardsson – Sportmagasinet fick hedersomnämnande

Hinderlöparen Camilla Richardsson är en av 122 idrottare som får 3 000 euro i URA-stöd för studierna. I samband med utdelningen fick Sportmagasinet ett hedersomnämnande för att ha rapporterat om idrottare på djupet.

På torsdagen delade stiftelsen för främjandet av idrottares studier (URA) ut stipendier på 3 000 euro till 122 idrottare.

En som var i desperat behov av understöd är friidrottaren Camilla Richardsson, som förra veckan riktade skarp kritik mot sättet hon behandlats av Finlands olympiska kommitté. Hon blev utan OK-understöd för säsongen 2019.

Bland de övriga stipendietagarna finns bland andra Vasa IS längdhoppare Kristian Bäck och IF Minkens längdåkare Andrea Julin.

Sportmagasinet omnämndes

I samband med utdelningen fick Sportmagasinet ett hedersomnämnande.

I motiveringen stod det bland annat att Sportmagasinet var pionjärer vad sportjournalistik i finländsk tv beträffar och att programmet har rapporterat om idrottare på djupet och behandlat dem som människor.

– Sportmagasinet har varit väldigt uppskattat bland idrottare och de som jobbar med idrott, står det i motiveringen.

Sportmagasinet går i graven i december – men de djuplodande reportagen om idrottare fortsätter med en ny satsning i februari.

Här finns en lista på alla URA-stipendiater.

Ett plock av stipendietagare:

Joni Stenström, Raseborgs Skyttar (skytte)

Andrea Julin, IF Minken (längdåkning)

Matias Strandvall, IF Minken (längdåkning)

Emma Aarnio, VästerårIrsta (handboll)

Max Granlund, Dicken (handboll)

Camilla Cedercreutz, Nyköndska Jaktklubben (segling)

Alexandra Enlund, IF Femman (orientering)

Kristian Bäck, Vasa IS (friidrott)

Camilla Richardsson (friidrott)