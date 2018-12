Singlar, nyinflyttade och gamla brudar – hit är alla välkomna på julafton

Flera hushåll i Jakobstadsnejden bjuder i år in allmänheten att fira jul med dem. Vem som helst är välkommen och inbjudan har gått ut via sociala medier.

I Kronoby bjuder nyfamiljen Sture Nyblom och Eva-Lott Björklund på julmiddag i ett gammalt stall.

- Vi ska hur som helst kocka för cirka 10 personer så då spelar det ingen roll om vi gör det för 30 eller 40 till. Vi förväntar oss trevlig samvaro, värme och gemenskap. Människorna som kommer gör stunden.

Stallgården där festen ska hållas. Stallgården hos Sture Nyblom i Kronoby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Björklund säger att det inte alls bara behöver vara ensamma eller fattiga personer som nappar på erbjudandet. Det kan helt enkelt vara någon som vill testa något nytt på julafton eller träffa nya människor.

I Pedersöre bjuder ensamstående mamman Emilia Jansson in till gemensamt julfirande den 22 december.

- Det började med en granne som blev ensam då frun dog och jag har ett ex som är ensam på jul. Det kändes naturligt att de ska vara med på julen. Sedan spann det vidare till att bjuda in folk som sitter ensamma. Julen är en högtid som ofta kan exkludera folk som är ensamma eller har svårt med ekonomin, säger Jansson.

Bloggare ändrar vår idealjul

Att hushåll bjuder in främlingar till gemensamt julfirande är inget som förvånar Anne Bergman, expert på helgtraditioner och pensionerad arkivarie på Svenska litteratursällskapet.

- Det här är något som säkert kommer att bli vanligare.

Orsaken är enligt Bergman att vi i flera år har matats med budskapet att julen handlar om annat än att stressa ihjäl sig och köpa julklappar.

- Om man tänker hur man talar om julen och vad en idealjul är så är det att man ska få umgås med varandra, vara tillsammans och ha gemenskap.

Bloggar, poddar och kolumner talar om för oss att vi ska ta tid för varandra, göra något för okända och idka välgörenhet.

- Julen är alldeles tydligt på väg att förändras. Det finns redan många som har reagerat mot julfirandet för det känns jobbigt, säger Bergman.

I dag firar en del inte jul alls, andra är ensamma, andra reser bort. Eller så bjuder man till exempel in okända för att gemensamt fira jul.

- Det är säkert en riktning som julen kommer att ta. Men den kommer att ta olika riktningar, betonar Bergman.

Julen förändras i takt med samhället

Bergman tror att folk allt mer kommer att forma sin egen idealjul som passar just dem. Gemenskapen och godheten kommer att finnas kvar men julen blir mer mångfasetterad.

- När en tradition inte längre passar in i samhällslivet, familjelivet och i människors tankevärld så måste den förändras. Och det här är ett alldeles bra och sympatiskt sätt, att man bjuder in folk. Jag tror inte att alla kommer att fira en jul där man bjuder in okända, utan det blir säkert en bland många slags jular.

Passar nyfamiljer och bonusbarn

Att fira julafton med kärnfamiljen är enligt Bergman ett rätt modernt påhitt som blev vanligt efter kriget.

Men behovet av att bjuda in främlingen har funnits länge. Men nu kanske ett nytt sorts behov uppstått i takt med nya familjekonstellationer.

- Just nyfamiljer har en stor andel i det här, julen har blivit så jobbig för så många.

Bergman nämner som exempel familjer där barnen är med mamma varannan jul och varannan med pappa.

Eva-Lott Björklund hör också till en nyfamilj och hennes pojkar spenderar tid med föräldrarna turvis.

- Jag tror det är ganska jobbigt. Man säger att alla anpassar sig men ändå. Jag tycker det är roligt att kunna erbjuda ett alternativ. Här ryms man. Både skilda, gamla brudar och vem de nu hittar. Det är bara att komma, säger Björklund.

- Om man är den som är ensam vartannat år blir det rätt så trist, säger Nyblom.

Rumla i två veckor

Visst har folk också tidigare bjudit in de fattiga och ensamma under jultiden. Julen var ännu på 1700-talet en period som inte hade någon huvudkväll, enligt Bergman.

- Överklassen åkte över till varandra och hade fester under ett par veckors tid.

För vanligt folk vad julen en kollektiv fest då till exempel tiggeriet nådde sin kulmen.

- Kända och okända kom och man delade med sig. Det var en rummelperiod kan man säga. Men julens budskap var givmildhet och gemenskap och man skulle aldrig avvisa en tiggare i juletid.

Trebarnsmamma öppnar sitt hem

Emilia Jansson i Sandsund i Pedersöre är vårdledig och ensamstående med tre barn. Hon öppnar sitt hem för en nykter tillställning eftersom det finns småbarn med.

- Under åren har jag pratat med vänner och konstaterat att julen kan vara ångestladdad.

Emilia Jansson med yngsta dottern Junia. Emilia Jansson med sin dotter Junia i famnen. Bild: YLE / Petter Sandelin

Jansson har alltid haft lätt för sociala sammanhang och kände att nu var tiden mogen för en sådan här inbjudan.

- Jag har en rätt brokig familj. Men vi har alltid haft öppna dörrar gentemot alla. Jag har velat göra det här i många år redan men det har inte funnits tid och ork, det är ändå ett rätt stort projekt att dra igång.

Vem är på väg hem till dig då?

- Det är familjer som inte har så mycket egna traditioner eller vill prova på en annan tradition, och något äldre par, så rätt stor variation hittills.

Sponsrad mat i Kronoby

Tanken i Kronoby är att folk får komma till stallet som de är och betala vad de kan för maten.

Några lokala företag är med och sponsrar en del av maten. Förhandsanmälan behövs för att värdarna ska veta hur mycket mat som ska lagas.

Stallgården hos Sture Nyblom i Kronoby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Men ni vågar bjuda hem vem som helst?

- Ja det är inga problem. Jag kan vara med alla sorters folk, och känner mig inte obekväm, säger Björklund.

Mer än 100 personer ryms gott och väl in i stallet, enligt Nyblom.