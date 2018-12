Jazzsångerskan Nancy Wilson har avlidit

Den Grammybelönade amerikanska sångerskan Nancy Wilson har dött i en ålder av 81 år. Wilson var en mångsidig artist som under sin nästan 60-åriga karriär sjöng allt från jazzballader till pop.

Wilson avled på torsdagen i sitt hem i Kalifornien efter en långvarig sjukdom.

Nancy Wilson, bördig från Ohio, började sin karriär i kyrkans kör. Redan som fyraåring ska hon ha beslutat att bli sångerska. Hon spelade in sin första skiva 1959, och var redan från början klart inspirerad av jazzvokalister som Nat "King" Cole, Dinah Washington och Ella Fitzgerald.

Hon ville ändå inte bli klassad som jazzsångerska, utan rörde sig obesvärat mellan olika genrer - från evergreens och Broadway-örhängen till blues, funk och pop. "Sångstylist" var vad hon kallade sig själv.

- Hon var en av de där sällsynta sångarna som kunde sjunga i vilken stil som helst, korsa gränserna mellan genrerna, men ändå sätta sin unika prägel på musiken. Hennes album var fulla av pärlor, säger jazzhistorikern och författaren Ted Gioia till Reuters.

Liveframträdande med Nancy Wilson i Hollywood 1964.

Totalt spelade Nancy Wilson in över 70 skivor. Sin största framgång fick hon 1964 med "(You Don't Know) How Glad I Am", som gav henne ett Grammy-pris för bästa R&B-inspelning. Två ytterligare Grammys följde 2005 och 2007.

Därtill vann hon under sin karriär ett flertal andra priser och hedersbetygelser. Hon fick en egen stjärna på Walk of Fame i Hollywood år 1990 och en egen gata i sin födelsestad Chillicothe, och 1999 valdes hon in i Big Band and Jazz Hall of Fame.

Nancy Wilson var också verksam i 1960-talets medborgarrättsrörelse, och deltog bland annat i marschen till Selma 1965. År 2005 blev hon medlem i International Civil Rights Hall of Fame.

Från 1970-talet uppträdde Wilson på konserter, klubbar och jazzfestivaler världen över, och besökte även Finland. 1978 uppträdde hon på nattklubben Hesperia i Helsingfors tillsammans med Sarah Vaughan, och intervjuades efteråt av Yle. Sitt sista framträdande gjorde hon i september 2011.



Yles intervju med Nancy Wilson, sänd i mars 1979.