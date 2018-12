NHL-kolumnen: Enormt tryck på Sebastian Aho att göra fler mål – Carolina dominerar spelet men förlorar matcherna

Bild: David Kirouac/Icon Sportswire/All Over Press

Sebastian Aho startade säsongen sensationellt bra och ledde till och med NHL:s poängliga. Laget, Carolina Hurricanes, var också en verklig mål- och segermaskin under de första veckorna. När julen närmar sig är Carolina utanför slutspelet och Aho inte bland de 50 bästa i poängligan trots att både laget och förstacentern dominerar spelet – ända tills pucken ska i mål.

Carolina Hurricanes är något av ett mysterium. Laget har under pågående säsong skjutit näst mest av alla lag i ligan mot motståndarmålet – och tillåtit minst skott mot eget mål: 1 113–797 (efter onsdagens omgång). Genomsnittet per match är 38,4–27,5.

Ser man på så kallade farliga skott totalt mot mål (high danger shots) så är Hurricanes nummer ett. Samtidigt är det bara nio lag som tillåtit färre farliga skott. 390–271. Förhållandet är bäst i ligan: Carolina står i sina matcher för 59 procent av de farliga skotten.

Ett lag med sådan statistik borde inte vara 12:a av 16 lag i östra konferensen. Logiken placerar Hurricanes bland de tre bästa i Metropolitan-divisionen och på den övre halvan i konferensen. Speciellt som bara tre lag i ligan – Nashville, Dallas och Boston – har släppt in färre mål än Carolina.

Matchen mot superhajpade Toronto natten till torsdagen var igen en typisk Carolina-match. Trots att laget tvingade enormt offensiva Toronto att ta mängder av utvisningar och till slut vann skottstatistiken så kom Carolina aldrig riktigt nära. Toronto sköt fyra mål på sina 29 skott, medan endast ett av hemmalagets 30 skott hittade nätmaskorna.

Det är med andra ord målskyttet som är problemet.

Det är med andra ord målskyttet som är problemet. Och det krassa faktumet är att Aho är spelaren som mer än någon annan förutsätts hitta botemedlet mot Carolinas mål- och därmed också poängtorka.

71 mål så här långt är sämst i öst och näst sämst hela ligan. Onsdagsnattens motståndare Toronto har hittat rätt 113 gånger.

Carolinas statistik:

1 113 skott

390 farliga skott

71 mål

Torontos statistik:

972 skott

332 farliga skott

113 mål

Aho förväntas leda laget

21-åriga spelgeniet Aho är Carolinas bästa spelare och ansiktet för hela klubben. När nya ägaren Tom Dundon förra våren tog över så meddelade han och GM Don Waddell att Hurricanes ska förändras och att alla spelare är till salu – förutom Aho.

Senast då stod det klart hur stor Ahos roll kan bli i Carolina. Nya coachen, Rod Brind'Amour, fastställde den valda linjen och förvandlade Aho, som hittills varit ytterforward i NHL, till lagets förstacenter.

Och som alltid tidigare så har Aho än en gång levt upp till sin roll. Han leder lagets interna poängliga med 28 poäng på 29 matcher. Dessutom har han efter en lite trevande start blivit riktigt stark i tekningscirkeln: 52 procent i vunna tekningar och då är det ju oftast motståndarnas toppkillar som Aho tekar mot.

Aho gör det mesta bättre än de flesta

Ser man på hans individuella fördjupade siffror så blir det inte sämre: corsi-procenten är urstarka 57,4 (chanser för / chanser mot). Den genereras från 536 skapade chanser mot 398 tillåtna chanser då Aho är på isen.

Visserligen har sex Carolina-forwards från lägre kedjor (men med lika många spelade matcher som Aho) en bättre Corsi-procent. Aho spelar ändå kväll efter kväll mot antingen "stäng ner"-kedjor eller motståndarnas bästa linor. Hans corsi-statistik är varken mer eller mindre än ypperlig.

Jämför man Ahos corsi-noteringar med övriga förstacentrar så är det i skrivande stund bara Claude Giroux och Sidney Crosby som ligger före. Crosby med en ynka tiondel: 59,5 mot 59,4. Också de faktiska chanserna för – chanser mot är mycket nära varandra: 524 / 388 för "Sid" och 536 / 398 för "Seb". Ingen dålig spelare att hålla jämna steg med.

Beträffande tekningar har Aho ännu en bit kvar – exempelvis Giroux har vunnit 58,6 och Crosby 55,9 procent av tekningarna de tagit. Aho blir ändå bättre hela tiden och till exempel i de två senaste matcherna mot "centertunga" lagen Toronto och Anaheim är Ahos tekningsprocent 66,7 (10 / 5) respektive 61,1 (11 / 7). "A fast learner", säger de lokala referenterna.

Effektiviteten är däremot något som Aho inte får tummen upp för. 28 poäng på 29 matcher är – hur galet det än låter – inte tillräckligt bra. Kraven är helt enkelt ännu högre.

Eller som GM Waddell här om dagen sade i Sportsnets podcast, Hockey Central at Noon: We don’t score enough goals.

Effektiviteten måste bli bättre

Både för Carolina Hurricanes och lagets offensiva ledare Aho gäller samma förbryllande ineffektivitet: målchanser skapas på löpande band, men pucken når alltför sällan motståndarens nät.

2,45 mål i snitt på 38,4 skott per match är i sin tur den i särklass sämsta utdelningen.

Som sagt har Carolina gjort näst minst mål i NHL och då är så klart också målsnittet på 2,45 näst sämst. 2,45 mål i snitt på 38,4 skott per match är i sin tur den i särklass sämsta utdelningen.

Hela 16 lag av 31 snittar mer än tre mål och Tampa Bay till och med fyra mål per match. Ser man på skottprocenten så ger 71 mål på 1 113 skott närmast katastrofalt svaga 6,4 – sämst i NHL med en marginal på 1,3 procentenheter till nästjumbon Arizona. Washington Capitals och Tampa Bay Lightning toppar statistiken med 12,5 respektive 12,1 i skottprocent.

Förstacentern Aho trampar vatten i samma grop: 8 mål på 84 skott ger skottprocenten 9,5. Mängden skott skulle få vara högre, men är ändå helt acceptabel till och med för en toppcenter – till exempel har Winnipegs Mark Scheifele skjutit 85 skott, Tampas Brayden Point likaså 85 skott.

Scheifele har ändå nätat hela 17 gånger och Point har gjort otroliga 21 mål. Det ger skottprocenten 24,7 för Point och 20,5 för Scheifele. Sådant skarpskytte kan inte hålla i sig länge, men Ahos 9,5 är ändå underkänt. Speciellt som Aho ändå alltid varit en bra målskytt. Förra säsongen var hans skottprocent 14,5 och trenden såg ut att vara stigande.

Idrottarens värsta fiende bor mellan de egna öronen

Aho gjorde 24 och 29 mål under sina två första NHL-säsonger och precis allt talade för att 35 mål borde vara realism den här säsongen. Den nuvarande takten lovar ändå inte ens 25 mål.

Det är som vanligt mellan öronen som problemet sitter.

Det är som vanligt mellan öronen som problemet sitter. Till exempel i förlustmatchen mot Toronto kunde Aho mycket väl ha gjort mål på alla sina tre skott, men Fredrik Andersens bur var som förtrollad.

Så har det varit för det mesta under de senaste veckorna. Aho har minsann inte varit utan chanser: i de fem senaste matcherna har han skickat iväg 23 skott (3-5-6-3-6). Ett – alltså ett – har gått i mål. I tom bur mot Anaheim.

Ändå är det inga halvhjärtade "blunda och skjut"-skott som han har levererat. Den som har kollat matcherna har säkert sett samma som jag: Aho vill så mycket att det nästan får tv-bilden att vibrera.

Han försöker sig på allt – direktskott, precisa placeringar, slagskott, skott upp, skott ner, skott mellan benen... Det bara inte vill sig för närvarande. Men som mängden skott i de senaste matcherna visar så jobbar Aho stenhårt på att få det att stämma och tänker som en äkta vinnare: så länge det finns lägen, så är det bara en tidsfråga tills stolpe ut blir stolpe in.

Ett exempel på 21-åringens otroliga vinnarskalle är att av hans åtta mål den här säsongen har hela tre varit segermål och två av dem förlösande strutar i förlängningen.

Krutet är vått även bredvid Aho

Också då Sebastian Aho inte själv hittar rätt så skapar han fyra-fem riktigt bra lägen för sina medspelare i varje match. Hans 20 assist på 29 matcher är inte alls dåligt, men faktum är att han lika väl kunde ha 30 assist, eller till och med 39 som är assistledaren Mikko Rantanens saldo i skrivande stund.

Men tyvärr så har också Ahos radarpar Teuvo Teräväinen drabbats av en ordentlig måltorka. Teräväinen som förra säsongen nätade 23 gånger har bara hittat rätt fem gånger i höst. Han håller verkligen inne med skottet för närvarande: 64 skott med en träffprocent på pinsamma 7,8.

Kedjans och lagets bästa målskytt är Micheal Ferland som införskaffades till Carolina från Calgary förra sommaren. För att tillföra muskler, matchande åkstyrka och utrymmesskapande tacklingar till kedjan med de två lättbyggda finländska spelvirtuoserna.

Ferland har hittat rätt 11 gånger på sina 71 skott.

Tanken var nog inte att killen som har 21 mål som sitt säsongsrekord skulle visa sig vara trions vassaste avslutare.

Nu har det gått just så. Ferland har hittat rätt 11 gånger på sina 71 skott, vilket ger en bra skottprocent på 15,5. För tillfället lider han av hjärnskakning och i och med det pinas kedjan av en närmast total mållöshet.

In Aho we trust

Torkan kan inte fortsätta. Och det krassa faktumet är att Aho är spelaren som mer än någon annan förutsätts hitta botemedlet mot Carolinas mål- och därmed också poängtorka.

Det är honom som GM Waddell, ägaren Dundon och coachen Brind'Amour väntar sig stordåd av. Hur lyriska de än låter gällande sitt guldkorn så gäller proffsidrottens hårda lagar: blir det inte resultat så blir det förändringar. Och ofta är tålamodet mycket begränsat.

I värsta fall får inte Aho fortsätta som center, vilket på längre sikt skulle göra honom, Carolina och sporten ishockey en riktig björntjänst.

Personligen tror jag att Ahos enorma vilja att utvecklas och hans ödmjukhet inför ishockeyns realiteter leder till ytterligare ett steg framåt. Jag tippar att han plötsligt, mitt under pågående säsong, hittar ett sätt att bli en bättre skytt. Precis som han på några veckor blev en tekare av världsklass.

En klinisk målskytt som göra det bästa av maestrons snillrika framspel kan behövas.

Kanske är det ändå inte tillräckligt för att fixa problemet. En klinisk målskytt som gör det bästa av maestrons snillrika framspel kan behövas. En sådan går att skaffa genom att ge upp lite av mängden backtalang som Hurricanes förfogar över.

Kommer Carolina över en målspottande dyrgrip, så kan det väl hända att Aho–Teräväinen-axeln skiljs åt. Hur läckert deras samspel än ser ut skulle speciellt Teräväinen ibland må bra av att vara lite mer "rakt på sak" i sitt spel. Det kan mycket väl hända att både han och Aho kunde få mer ut av sitt kunnande i linor med annorlunda struktur.

Hur som helst så är alla lösningar inriktade på att hitta de optimala kedjekompisarna för Aho – lagets franchise-spelare.

En grej till: Är Mikko Koskinen NHL-säsongens största finländska framgångshistoria? Åtminstone ger han Mikko Rantanen en match med sättet som han stigit från ett tilltänkt andra val i Edmontons mål till solklar etta. Koskinen har vunnit 12 av de 19 matcher han stått och har gjort det som Connor McDavid verkade gå bet på – lyft Oilers till ett lag på väg mot slutspel.

Källor: hockey-reference.com, quanthockey.com, naturalstattrick.com, nhl.com.