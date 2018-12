Pekka Haavistos kommentar om regeringssamarbete med Sannfinländarna väckte våg av mothugg inom De gröna – Nu backar han: ”Vi är ett parti med värden”

Ketään ei pidä demonisoida, vaan kaikkien ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa on puolustettava. Se on juuri oikea tavoite.



Juuri siksi on käytännössä mahdotonta, että vihreät voisi sopia hallitusohjelmasta perussuomalaisen puolueen kanssa.



Me puolustamme jokaisen ihmisarvoa, aina.