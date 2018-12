Romar en dryg halvsekund från poäng – Svindal snabbast i Val Gardena

Bild: Lisi Niesner / EPA-EFE / All Over Press

Andreas Romar får fortsätta vänta på sina första världscuppoäng den här säsongen. I Val Gardenas super-G gick han i mål på 48:e plats. Segern i tävlingen gick till norrmannen Aksel Lund Svindal.

Senast Andreas Romar tävlade i världscupen var i början av december i Beaver Creek. Då slutade han på 32:a plats i super-G och missade poäng med endast fyra hundradelars marginal.

I dag var han tillbaka i världscupen då super-G stod på programmet i Val Gardena. Vasa skidklubb-åkaren kastade sig ut i backen med sent startnummer och kunde inte fajtas om poängen.

Romar gjorde inga större misstag i sitt åk men tappade tid hela tiden. Vid den första mellantiden låg han fyra tiondelar efter täten och i mål hade avståndet växt till hela 2,20.

Det gav en delad 48:e plats i tävlingen. Till den sista poängplatsen skiljde det 58 hundradelar.

Första segern för Svindal

Det blev en jämn kamp om segern i dagens tävling mellan Aksel Lund Svindal och Christof Innerhofer. Norrmannen Svindal var fem hundradelar snabbare än Innerhofer och tog sin första seger för säsongen.

Bakom Svindal och Innerhofer blev det norskt på den sista pallplatsen. Kjetil Jansrud körde in som trea.

Dagens stora överraskning var den franske veteranen Johan Clarey som med startnummer 50 gick i mål på fjärde plats.

Världscupen fortsätter med störtlopp i Val Gardena på lördag.

Resultat:

1. Aksel Lund Svindal NOR 1.28,65

2. Christof Innerhofer ITA +0,05

3. Kjetil Jansrud NOR +0,27

4. Johan Clarey FRA +0,65

5. Aleksander Aamodt Kilde NOR +0,66

6. Joser Ferstl GER +0,82

7. Matthias Mayer AUT +0,83

8. Adrian Smiseth Sejersted NOR +0,87

9. Hannes Reichelt AUT +0,92

10. Andreas Sander GER +1,03

-------------------------

48. Andreas Romar FIN +2,20