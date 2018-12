Tidigare lärare i svenskspråkig Helsingforsskola döms för nio fall av sexuellt utnyttjande av barn – skickade bilder på sitt könsorgan till elever

En tidigare lärare vid Hoplaxskolan i Helsingfors döms för nio fall av sexuellt utnyttjande av barn till ett år och sex månaders villkorligt fängelse. Helsingfors tingsrätt gav sin dom i fallet på fredagen. Alla offer i fallet är pojkar under 16 år.

Enligt domen har den nu 43-åriga manliga läraren under lektionstid vidrört elever och skickat meddelanden med sexuell innebörd. Han har bland annat skickat bilder på sitt könsorgan till sina elever, som varit under 16 år.

Enligt ett av åtalen mot läraren rörde han en under 16-årig pojke på insidan av låret och masserade hans axlar under lektionstid. Läraren skickade också bilder på sig själv i badbyxor och på sin bara överkropp till pojken och diskuterade masturbation med honom via meddelandetjänsten Whatsapp.

Läraren har också under lektionstid hållit i sina elever och gjort samlagsrörelser mot en av sina elever.

I domen framkommer att rektorn för Hoplaxskolan redan hösten 2014 gett en skriftlig varning till läraren på grund av beteendet. Brotten som läraren nu dömts för har ägt rum mellan 2013 och 2017.

Läraren har slutat på skolan våren 2017 då förundersökningen mot honom inleddes.

Frågade en elev om han är kvällskåt

Händelsen som ledde fram till den skriftliga varningen 2014 handlade om att läraren diskuterat sexleksaker med en elev och frågat om eleven är kvällskåt.

Lärare kommenterade sedan själv med att "då är det bara att göra något åt den saken" och sedan skrev han "kunde man göra något sånt på lägerskolan". När eleven frågade vad läraren menar svarade han "åtgärda sin kåthet".

Rektorn fick se de här meddelandena och tog upp saken med läraren. Han förnekade först och menade att det handlar om en falsk profil. Följande dag erkände han och förklarade att han led av 40-års kris. Läraren var då ångerfull och lovade söka hjälp.

Rektorn kontaktade utbildningsverkets jurist och följde hennes anvisningar. Därefter gav hon en varning till läraren.

Elever hotade visa bilder läraren skickat

Sedan räckte det, enligt domen, till 2017 innan rektorn på nytt fick höra om lärarens beteende.

Då visade några pojkar en video som skickats till en annan elev där läraren masturberade.

I domen står att det i april 2017 fanns rykten om att elever utpressade läraren genom att hota visa bilder de fått av honom om han inte raderade en timanmärkning eller ett Wilma-meddelande.

Det här var kort innan han greps av polisen. Det skedde den 20 april 2017.

Rektorn har åtalats för brott mot tjänsteplikt, men det åtalet har ännu inte behandlats i rätten.

Förklarade beröringarna med ryggsmärtor

I ett svar till rätten förklarade läraren att han lidit av ryggsmärtor och därför fått rådet att hellre gå på huk än böja sig då han hjälper elever i klassen. Han bestrider därmed inte att han vidrört elever men anser att det inte varit fråga om sexuella beröringar.

I svaret nekar läraren heller inte till att han skickat bilder till en elev. Han förklarar bilderna med att de varit en del av en diskussion kring sex och homosexualitet som eleven inlett. Enligt läraren har eleven börjat ställa frågor kring hur det är att vara homosexuell.

Läraren anser i svaret att bilderna inte kan betraktas som en sexuell handling som är ägnad att skada barnets utveckling.

”I efterhand kan man konstatera att sändandet av meddelandena varit allt annat än förnuftigt, särskilt då man rycker diskussionen ur sitt sammanhang”, står det i lärarens svar till rätten.

Trovärdiga berättelser, enligt tingsrätten

Tingsrätten anser att elevernas berättelser om det som hänt har varit trovärdiga och att den skriftliga bevisningen stöder åtalen.

Tingsrätten påpekar att målsägandena, eleverna, varit i en underlägsen ställning gentemot läraren. Rätten skriver att läraren med sitt förfarande har inverkat på målsägandenas sexuella självbestämmanderätt, samt försökt inverka på deras

sexuella läggning.

Läraren har skickat meddelanden och bilder med klart homosexuell innebörd till unga pojkar, skriver tingsrätten i domen.

Läraren döms att ersätta fyra av offren med 1 200 euro var och ett offer med 1 500 euro.

Rättegången hölls bakom stängda dörrar och delar av domen är sekretessbelagd till och med år 2078.

Domen har inte vunnit laga kraft.