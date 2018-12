"Du har ett alldeles vanligt missfall och kan gå hem och vänta ut det" - i era missfallsberättelser finns sorg och besvikelse över vårdpersonalens attityd

Upplevelsen i sej var fruktansvärd, att se detta på ultraljudet. Dock var den psykiska biten lättare än under den avbrutna graviditeten eftersom vi ändå redan har ett barn. Det hjälpte mej mycket i processen.

Jag och min man fick sedan på sjukhuset under själva ingreppet ett väldigt fint bemötande, samtalsstöd mm. Det var en av de värsta upplevelserna jag varit med om men jag måste säga att vården skötte det väldigt bra!

I åtta timmar låg jag med konstanta förlossningsvärkar, hade så ont att jag knappt kunde röra på mig. Jag fick smärtlindring i form av värktabletter och också via sprutor eftersom tabletterna inte hjälpte. Lindringen var minimal.

Jag kom in vid 12-tiden mitt på dagen för att driva ut fostret. Det skedde på BB av alla ställen. Det var oerhört tungt att se nyblivna föräldrar med sina babysar.

Men ensam förblev jag, eller vi: min man stödde mig så gott han kunde. Jag hade redan bokat in mitt första rådgivningsbesök men avbokade det elektroniskt. Ingen ringde mig för att kolla hur det var med mig.

Hon lade upp mig i kö till ultraljud. En läkare tog emot mig och konstaterade att det inte finns något där inne. Jag samlade ihop mina grejer och gick hem. Min man var i simhallen med min dotter, vilket var skönt, för jag behövde vara ensam just i den stunden.

Jag började blöda under ett pågående arbetsuppdrag. Jag märkte det när jag gick på toaletten men hann inte tänka så mycket: stoppade toapapper i byxorna och fortsatte. När jag var klar tog jag taxi till Kvinnokliniken.

Jag har vad jag vet aldrig haft ett missfall men jag har väninnor som drabbats flera gånger och nyligen hört om några missfall bland bekanta 20+ kvinnor. Något som jag aldrig skulle våga fråga dem men som jag ofta funderat på är om det kan ha samband med de hormonpreparat de använt innan graviditeten.

Jag känner själv oro inför att egna barn skall misslyckas i att bli föräldrar på grund av de preparat skolsköterskan gladeligen hjälpt dem med, där hade mor inget att säga till om eller ens diskutera alternativ. Det är med skräck jag tagit del av beslut om gratis preventivmedel för alla ungdomar på vissa orter, delges de t.ex. risker med att äta dem, ev. påverkan att senare bli gravid, risker med att spara graviditet till högre ålder.

Nej, jag har inte diskuterat detta med egna barn ens, trots att jag är säker på att det var p-pillrens fel att min syster började svimma, att hon hade flera missfall och de kanske ledde till hennes cancer.

Själv mådde jag inte bra av p-pillerätandet, kom överens med sambon om användning av kondom och litade i det skedet på att det var ett gemensamt beslut, men som senare visade sig bli både metoo och kvinnovåld och oanmält.

Det blev oönskade graviditeter och barn under studietiden och jag skämdes för att skaffa barn just då. Pratade aldrig om mina graviditeter men låtsades vara glad då någon frågade. Graviditeterna var inte besvärliga (jag var just över 20) men den lycka man borde få känna saknades.

Abort var aldrig ett alternativ för jag tror inte att jag skulle ha klarat det psykiskt och kroppen tog hand om graviditeten trots att jag försökte med hårt kroppsarbete för att kanske få missfall.

Ändå blev barnen det bästa jag hade i det förhållandet och jag älskade mina "smånallar" då jag fick göra allt för dem och sätta andra bekymmer åt sidan.