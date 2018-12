Pertti Salolainen om brexitkaoset: Det här visar att man inte kan utgå från en folkomröstning

Europaparlamentarikern Anneli Jäätteenmäki (C) anklagade David Cameron för brexitkaoset i Yles morgonstudio Ykkösaamu.

Den långvariga riksdagsledamoten, ministern och diplomaten Pertti Salolainen (Saml) anser att Storbritanniens utträde ur EU tuffar på mot ett kaoslandskap. På lördagen besökte Salolainen Yles morgonprogram och sade då att många av brexitfrågorna fortfarande är öppna.

– På det stora hela är det ett kaos. I dag vet ingen hur det här ska lösas, säger Salolainen.

I början av veckan ställde Storbritanniens premiärminister Theresa May in parlamentets omröstning om det framförhandlade EU-utträdesavtalet. Efter det här har hon varit tvungen att förlita sig på de andra EU-ledarnas hjälp under EU-toppmötet.

I Bryssel fick May magra löften gällande utträdesavtalet. Salolainen bedömer ändå att May kan vara tvungen att lämna Bryssel tomhänt.

- Man lovade bara sådant i deklarationen som inte egentligen betyder något annat än att den upprepar det som redan hittills är överenskommet. Även om deklarationen försäkrar att det inte kommer att finnas en "hård gräns" mellan Irland och Nordirland, så har jag personligen svårt att förstå hur det skulle vara möjligt ifall Storbritannien efter det här förhandlar fram egna handelsavtal.

"Landet är helt upp och ner"

I diskussionen deltog också Europaparlamentarikern, tidigare riksdagsledamoten och statsministern Anneli Jätteenmäki. Hon sade att Storbritanniens problem "inte är "EU-förhandlarna och May, utan Storbritannien själv".

– I parlamentet hittar man inte just nu en majoritet för brexit eller för att stanna i EU. Det finns inte heller en majoritet för en "hård brexit" utan ett avtal, bedömer Jäätteenmäki.

Enligt henne har britterna lagt fram motsägelsefulla krav på EU: de vill ha alla fördelar som EU ger, men de vill inte betala något för dem.

Jäätteenmäki säger också att britterna vill handla, samtidigt som man vill avsluta den fria rörligheten.

Hon bedömer, att orsaken till att Storbritannien befinner sig i en så här svår situation beror på den tidigare premiärministern David Cameron.

– Cameron var den som öppnade Pandoras ask och ordnade en folkomröstning om EU-medlemskapet, utan att reda ut vad han eller hans konservativa parti ville.

Enligt Salolainen var Camerons största misstag att han ordnade en folkomröstning, som nu Storbritannien får betala notan för.

– Landet är upp och ner. Han (Cameron) försökte med de här medlen hindra högern som ville ha ett EU-utträde. Det gick helt tvärtom.

"Jag känner stor sorg över det här läget"

Enligt Jäätteenmäki var Camerons agerande en lärdom om att inget parti ska sätta sin egen vinning framom landets bästa.

– En annan poäng är också den att man inte kan utgå från en folkomröstning, tillägger Salolainen.

Enligt Salolainen är Storbritanniens läge ett exempel för andra länder, ett som visar att ett EU-utträde inte görs på lätta grunder.

– Jag känner stor sorg över det här läget. Det här är ett uppskakande läge, säger Salolainen.

Enligt Salolainen kunde ett nytt val göra läget klarare, men också osäkert, beroende på vad oppositionen och Arbetarpartiets ledare Jeremy Corbyn skulle göra.

– Inte har han heller den rätta lösningen, anser Salolainen.

