Katastrofperiod fällde Lejonen inför storpublik i S:t Petersburg: "Sällan sett Finland så utspelat, oavsett nivå på material eller turnering"

En stark första period följdes upp av en nattsvart andra period, och med det var Finlands förhoppningar om en seger över Ryssland inför en jättepublik i S:t Petersburg grusade. Lejonen reste sig aldrig från tre tunga baklängesmålen i mittenperioden och fick se sig både nollade och besegrade.

5-0 slutresultatet talar sitt tydliga språk, även om det såg relativt ljust ut under den första av tre akter.

Finland fick chansen att spela powerplay direkt i matchinledningen utan utdelning och även Ryssland spelade powerplay utan önskat slutresultat.

Bara 58 sekunder innan den första periodpausen fick Joni Ortio ge sig då de ryska superstjärnorna klev fram. Med en snitt på en poäng per landskamp pricksköt Kiril Kaprisov in 1–0 till Ryssland.

– Det är tungt för Lejonen. Finland har gjort en bra första period, Jukka Jalonen är nog nöjd med vad han såg de första 19 minuterna, sade Christoffer Herberts i referatbåset.