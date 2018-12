På tv i dag: Distanslopp i Davos – kan någon rå på Johaug?

Therese Johaug har gått fram som en ångvält i skidspåret under inledningen av säsongen. I dag är hon storfavorit igen då damerna åker 10 kilometer i fristil i Davos. Har Krista Pärmäkoski lyckats skaka av sig lördagens sprint och kan hon bjuda norskan på en rejäl fajt?

Finland: Susanna Saapunki, Riitta-Liisa Roponen, Krista Pärmäkoski, Eveliina Piippo och Katri Lylynperä.

Referentens kommentar: Om någon redan idag i Davos slår Johaug på distans - vem är det då? Ingvild Östberg är ett hett tips för fristilstian. Krista Pärmäkoski, Stina Nilsson? Kanske ändå inte, fyra sprintlopp måste kännas av. Ebba Andersson eller Ragnhild Haga, som vilade på lördag liksom Johaug? Varför inte. Kalla är inte på plats.

Finland: Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen, Matti Heikkinen, Iivo Niskanen, Ristomatti Hakola och Antti Ojansivu.

Referentens kommentar: Formstarka Sjur Röthe är inte heller med i Davos. Dags för Martin Johnsrud Sundby, eller för en rysk seger? Herrarnas 15 km fritt på hög höjd kan bli en utomordentligt annorlunda, jämn thriller. Och Iivo Niskanens start känns just nu som en av hans mest intressanta någonsin i fri teknik.

(Direkt på Arenan, sammandrag i TV2 klockan 15.00)

Finland: Laura Toivanen, Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen och Mari Eder.

Referentens kommentar: Med Jenny Fellman förkyld och Kaisa Mäkäräinen i behov av vila,har den finska lagledningen blixtinkallat åkare från IBU-cupen för att få ett damlag på fötterna. Med en formstark Mäkäräinen i laget hade man kunnat kämpa om hyfsade placeringar. Nu med reservbetonat lag är det svårt att ta sig in bland de 15 främsta.

Favorit i damstafetten är svårt att utse. Ingen av nationerna har fyra säkra kort att ställa upp med. Frankrike, Tyskland, Ryssland och Italien verkar på förhand starkast. Men Slovakien och till exempel Österrike kan skrälla om det bommas på vallen.

(Direkt på Arenan, sammandrag i TV2 klockan 19.40)

Finland: Tuomas Grönman, Tero Seppälä, Olli Hiidensalo och Jaakko Ranta.

Referentens kommentar: Tuomas Grönman har varit säkerheten själv på vallen. Med prickfritt skytte i stafetten kan man komma långt. Får även de andra skyttet att fungera kan herrarna knipa en plats bland de 15 främsta.

Österrike, Tyskland och Frankrike känns som de största favoriterna då Norge får klara sig utan Johannes Bö. Svenska OS-guldlaget får klara sig utan Jesper Nelin och Fredrik Lindström. Fransmännen får fungera som största favoriter trots att Martin Fourcade inte finns med i laget.