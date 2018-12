Träningen har gett resultat – Niskanen imponerade i fristil

Iivo Niskanen gjorde sitt bästa fristilslopp i karriären då han åkte i mål som trettonde åkare på 15 kilometer i Davos. Jevgenij Belov tog hand som segern efter en tiondelsstrid med Maurice Manificat.

Inför den här säsongen valde Iivo Niskanen lägga ner många extra träningstimmar på den fria tekniken. Världens bästa klassiska åkare ville bli mer komplett och kunna hävda sig i fler världscuptävlingar.

Efter ett okej lopp och en avbruten tävling i fristil under säsongsupptakten gjorde han nu en riktigt bra insats på den krävande banan i Davos.

Framför allt på de två första varven åkte Niskanen kraftfullt och höll ihop tekniken. Då han gick ut på det sista varvet hade han ungefär tio sekunder upp till andraplatsen men då började mjölksyran göra sig påmind.

Niskanen tappade nästan 20 sekunder till täten på den sista fem kilometersslingan och gick till slut i mål på trettonde plats. Dagens lopp är ändå det bästa han har gjort på en normaldistans i fristil i världscupen. I en jaktstart i Tour de Ski förra säsongen hade han den tolfte bästa tiden.

Hyvärinen och Heikkinen tog poäng

När Niskanen kommer att tävla nästa gång i fristil återstår att se. Efter målgången berättade han för Yle att han kommer att avstå årets Tour de Ski som börjar i slutet av december.

Bakom Niskanen blev det också världscuppoäng för Perttu Hyvärinen och Matti Heikkinen. Heikkinen hamnade tidigt på efterkälken men i motsats till Niskanen avslutade han starkt och plockade in tid på täten.

Hyrvärinen slutade på 21:a plats medan Heikkinen blev 24:a.

Första segern för Belov

Snabbast i dag var ryssen Jevgenij Belov. Han tog sin första seger i världscupen då han vann med 0,9 sekunder före fransmannen Maurice Manificat.

Manificat hade en liten ledning vid den sista mellantiden vid 13,2 kilometer men Belov var stark in mot mål.

– Jag vill tacka teamet för segern, jag hade väldigt bra skidor. På det andra och sista varvet gick jag för fullt och är väldigt glad över det här, sade Belov i sin segerintervju.

Martin Johnsrud Sundby gick i mål på tredje plats och han förlorade med 4,5 sekunder till Belov.

Resultat:

1. Jevgenij Belov RUS 35.52,2

2. Maurice Manificat FRA +0,9

3. Martin Johnsrud Sundby NOR +4,5

4. Denis Spitsov RUS +7,5

5. Chris Andre Jespersen NOR +10,6

6. Jean Marc Gaillard FRA +17,0

7. Francesco De Fabiani ITA +21,3

8. Hans Christer Holund NOR +23,1

---------------------------

13. Iivo Niskanen FIN +36,7

21. Perttu Hyvärinen FIN +53,8

24. Matti Heikkinen FIN +59,5

32. Lari Lehtonen FIN +1.13,0

63. Ristomatti Hakola FIN +2.13,7

73. Antti Ojansivu FIN +2.49,3