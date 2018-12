Det brittiska kungahuset visar sina finländska konstskatter - och kastar samtidigt ljus över kungligheternas förvirrade släktskap

Utställningen Russia, Royalty & The Romanovs på The Queen's Gallery i London pågår fram till den 28 april.

Royal Collection Trust ordnar några gånger om året intressanta och ibland magnifika specialutställningar på The Queen's Gallery, som ligger granne med Buckingham Palace.

'Russia, Art, Royalty and the Romanovs' är en utställning i särklass som är ett måste för alla som älskar Fabergéföremål, paradporträtt och pråliga möbler. Alla dessa objekt med en rysk anknytning har det brittiska kungahuset samlat på sig under seklens lopp från Peter den Store till Nikita Chrusjtjov.

En del är gåvor från ryska potentater och släktingar, men det visar sig att två brittiska drottningar var flitiga kunder hos Fabergé. De handlade inte bara i firmans butik på Londons Bond Street, utan köpte efter oktoberrevolutionen även många konstobjekt som såldes privat av ryska emigranter som hamnat i penningknipa. De köpte också objekt som Sovjetunionen gjorde sig av med via officiella kanaler.

Totalt tillverkades ett 50-tal kejserliga Päskägg och Royal Collection Trust äger tre av dessa veritabla guldägg. Henrik Wigström formgav detta smått patetiska kolonnadägg med förgyllda skulpturer föreställande Nikolaj II:s döttrar. Totalt tillverkades ett 50-tal kejserliga Päskägg och Royal Collection Trust äger tre av dessa veritabla guldägg. Henrik Wigström formgav detta smått patetiska kolonnadägg med förgyllda skulpturer föreställande Nikolaj II:s döttrar. Bild: Royal Collection Trust/ Her Majesty Queen Elizabeth II 2018

Fabergé sysselsatte över tjugo guldsmedsmästare och fjorton av dem var finländare. I denna utställning finns ett tiotal föremål som är signerade Henrik Wigström (1862-1923).

Den Ekenäsfödde guldsmedsmästarens gulliga små djurfigurer är naturligtvis alltid populära, men rent tekniskt sett är det finaste arbetet som visas här en retangulär dosa med guillocherad mörkgrön emalj och på locket ett ovalt miniatyrporträtt av Nikolaj II, omringad av briljanter.

Guillochering är en vid 1700-talets mitt uppfunnen metod för mekanisk framställning av ett i metall graverat, geometriskt upprepningsmönster bestående av cirklar, våglinjer, spiraler m.m. Källa: Nationalencyklopedin

Alma Pihls Mosaikägg (1914) är utan vidare det mest spektakulära konstföremålet i denna utställning. Inspirationen till det praktfulla påskäggets dekoration kom efter att Alma en kväll hade iakttagit sin svärmor som var duktig på att brodera komplicerade korsstygn.

Många experter anser att Alma Pihl formgav de finaste äggen. Mosiakägget har ett innovativt korststygnsmönster är visar upp utomordentligt handarbete. Ett Fabergéägg. Många experter anser att Alma Pihl formgav de finaste äggen. Mosiakägget har ett innovativt korststygnsmönster är visar upp utomordentligt handarbete. Bild: Credit: Royal Collection Trust/ Her Majesty Queen Elizabeth II 2018

Utställningens främsta utgångspunkt är de starka släktbanden mellan det brittiska, danska och framförallt ryska kungahuset.

Europeiska kungahusens släktskap är annars också förvirrande men under 1800-talets andra halva kan det tjocka släktträdets grenar härledas tillbaka till en enda person: Drottning Viktoria (1837-1901) förefaller vara roten till både allt det onda (t.ex. Vilhelm II av Tyskland) och goda som monarkier kan erbjuda. Inte för inte kallas hon för Europas mormor.

Släktskapet med Romanovs etablerades när drottning Victorias andra son Alfred gifte sig med Alexander II:s äldsta dotter, Maria Alexandrovna.

Drottning Victorias kommentarer under Nikolaj I:s besök i Storbritannien (1844) gjorde klart att hon beundrade kejsarens fysik. Möjligtvis uppfattade han det och lät därför Franz Krüger måla detta porträtt som han skänkte sin gästgivare. Drottning Victorias kommentarer under Nikolaj I:s besök i Storbritannien (1844) gjorde klart att hon beundrade kejsarens fysik. Möjligtvis uppfattade han det och lät därför Franz Krüger måla detta porträtt som han skänkte sin gästgivare. Bild: Royal Collection Trust/ Her Majesty Queen Elizabeth II 2018

Alexandra av Hessen, drottning Victorias favoritdotterdotter, gifte sig 1894 med den nyblivne kejsaren Nikolaj II och därmed förstärktes släktbanden till det yttersta.

Vigseln mellan Nikolaj II och den vackra prinsessan Alexandra av Hessen, som var drottning Victorias barnbarn, bevistades även av kronprinsen ‘Bertie’ och hans son och Nikolajs kusin, Georg. Konstnären är dansken Laurits Tuxen. Tavla som föreställer vigseln mellan Nikolaj II och den vackra prinsessan Alix av Hessen, som var drottning Victorias barnbarn. bevistades även av kronprinsen ‘Bertie’ och hans son och Nicolajs kusin, Georg. Konstnären är dansken Laurits Tuxen. Bild: Royal Collection Trust/ Her Majesty Queen Elizabeth II 2018

Den brittiske kronprinsen 'Bertie', sedermera kung Edward VII, var dessutom gift med Nikolajs moster och det innebar att Nikolaj och den blivande kung Georg V av Storbritannien var kusiner.

Det hela är faktiskt mycket mer komplicerat än så, eftersom den siste tyske kejsaren Vilhelm II också var kusin med 'Nicky' och Georg.

Till Drottning Victorias Golden Jubilee gavs den danska konstnären Laurits Tuxen i uppdrag att sammanställa ett porträtt som inkluderar hela den enorma och mäktiga släkten. De vaktande bysterna är Kristian IX av Danmark och hans gemål drottning Louise. Till Drottning Victorias Golden Jubilee gavs den danska konstnären Laurits Tuxen i uppdrag att sammanställa ett porträtt som inkluderar hela den enorma och mäktiga släkten. De vaktande bysterna är Kristian IX av Danmark och hans gemål drottning Louise. Bild: Credit: Royal Collection Trust/ Her Majesty Queen Elizabeth II 2018

Men strunt i släktbanden, 'Russia, Art, Royalty and the Romanovs' är värt en omväg till London (pågår fram till 28 april 2019) eller till Edinburgh (Palace of Holyroodhouse (21 Juni 2019 – 3 november 2019).

Text: Albert Ehrnrooth