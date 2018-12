Helander, Marjamäki, Williams, och Neymar får sig en omgång i Yle Sportens podd: "Det är egentligen roligare att vara lite elak"

Sportåret lider mot sitt slut och händelserna under 2018 är också i fokus i veckans avsnitt av Yle Sportens podd när Antti Koivukangas och Christian Vuojärvi återupplivar en gammal inslagsserie från början av 2000-talet.

Koivukangas och Vuojärvi väljer i veckans avsnitt att anamma ett beprövat X3M Sporten-koncept för att knyta ihop sportåret 2018.

Bägge redaktörerna sammanställer en lista med fem sågningar i stigande skala och en segrare som avslutning.

– Poängen var alltid att såga. Från att såga någon lite smått till att kapa någon eller något fullständigt vid fotknölarna. Det är egentligen roligare att vara lite elak, så därför tror jag att sågarna blev så många till antalet, säger Koivukangas.

Han väljer att rikta den första "snällsågen", som han kallar det, mot Oliver Helander.

Bild: Christian Bruna / EPA-EFE / All Over Press

EM ingen hit för Helander. Oliver Helander. Bild: Christian Bruna / EPA-EFE / All Over Press

– Det är egentligen liksom en "kom igen, bättre kan du, kämpa" typ av såg, för du kan inte ha en så stor diskrepans mellan när du är som bäst på en byatävling och sen gå in på den största scenen och tokdarrar på manschetten, säger Koivukangas med hänvisning till Helanders monsterbåge i Jakobstad.

Christian Vuojärvi väljer musik som ämnesområde när han inleder med att såga artisten Elias Goulds såsande i nationalsången vid EHT-turneringen i Helsingfors, när Gould glömde orden.

– Oj vad han kommer att få höra om det där, och vår podd är inget undantag, skrattar Vuojärvi.

I stigande skala får sig sen fotbollsklubben SJK och skidåkaren Teresa Stadlober en omgång, precis som tysk landslagsfotboll under 2018 och Ässäts galenskaper i kabinetten under året.

Med tyngre artilleri lyfter Koivukangas fram Serena Williams ilskna beteende i US Open finalen mot matchens domare.

– Att det kokar över ibland förstår man, men i något skede borde man gå ifrån det hela, den där dagen borde ha varit Naomi Osakas. Hon spelade en alldeles lysande tennis och vann den största triumfen i sin karriär och det folk minns är en rasande Serena, säger Koivukangas.

Christian Vuojärvi går i sin tur hårt år Neymars filmande under fotbolls-VM, men sparar den tyngsta sågningen åt Lauri Marjamäki och hans tid som finsk förbundskapten.

– Jag försvarade Lauri Marjamäki in i det sista, det såg till och med hoppfullt ut inför OS och även lovande ut under VM, den här sågningen drabbar mig lika mycket. Senast en finsk förbundskapten blivit utan medalj var Rauno Korpi på 1980-talet.

– Marjamäki hade fyra turneringar på sig, en World Cup, två VM och ett OS och kammade noll. Toppidrott handlar ändå om att vinna de rätta matcherna, det här var inte vackert, säger Vuojärvi.