"Inte här för att dansa" – Ada Hegerberg skriver om den skandalomsusade Ballon d’Or-kvällen: Efterlyser mer respekt och tackar Roberto Carlos som skyddade guldbollen

“I slutändan handlar det alltid om respekt.” Så skriver Ada Hegerberg som inte tänker låta ett idiotisk skämt förstöra den mest fantastiska kvällen i hennes liv.

För två veckor sedan vann norska fotbollsspelaren Ada Hegerberg Ballon d’Or, guldbollen. Det här var den första gången som priset också tilldelades en kvinna.

En av galans värdar, franska DJ:n Martin Solveig, stal ändå rubrikerna med sitt dåliga omdöme då han hittade på att fråga Hegerberg om hon kan twerka.

Nej, sade Hegerberg som inte brydde sig desto mera om den smaklösa frågan och fokuserade i stället på det fina i stunden. I en kolumn för The Players’ Tribune skriver norskan nu om den historiska kvällen.

– Det här är berättelsen om den största kvällen i mitt liv. Det har inget att göra med att dansa. Det har allt att göra med respekt.

Lyon en föregångare

I sin långa text med rubriken "Not Here to Dance" skriver Hegerberg bland annat om stunden då hon fick veta att hon skulle vinna guldbollen och om hennes ihärdiga arbete för att nå världstoppen.

Ordet som upprepas flera gånger är respekt.

– Jag skulle kunna tala i flera timmar om jämlikhet, vad som borde ändras i fotbollen och i samhället. Men i slutändan handlar det alltid om respekt.

– Jag har aldrig sett mig som en damfotbollsspelare. Vi jobbar lika hårt som vilken som helst fotbollsspelare, punkt. Vi upplever samma hjärtesorger. Vi gör samma uppoffringar. Vi lämnar också våra familjer för att jaga våra drömmar.

Hegerberg berättar att hon haft turen att hamna i ett klubblag som Olympique Lyonnais, som enligt norskan är ett fint exempel på hur man ger damspelare samma respekt som herrar.

– I Lyon behandlas män och kvinnor som jämlikar. Vi behöver mer människor i sporten som har samma vision som Jean-Michel Aulas (klubbchef i Lyon), som vet att både klubben, staden och spelarna vinner på att man investerar i damfotbollen.



Ada Hegerberg. Bild: imago/PanoramiC/ All Over Press

Hela sju av de 15 damer som nominerades för Ballon d’Or Féminin spelar i Lyon. Hegerberg skriver att det här är ett bevis på att många andra kan lära sig mycket av hur man tänker i Lyon.

– De manliga spelarna behandlas som våra kollegor. Är det inte så som det borde vara överallt? Alla damspelare förtjänar samma möjlighet att utvecklas.

– Fotbollsförbund, lyssnar ni?

Omringad av kärlek och respekt

Hegerberg fortsätter med att skriva att årets Ballon d’Or-gala handlade om mycket mer än om bara henne och om att det var just hon som blev den första kvinnan som vann priset.

– Det här var inte min stund. Det här var vår stund.

Hegerberg berättar att den här tanken gjorde att hon inte kunde sova natten innan galan och att hon kände sig ytterst nervös hela dagen.

Spänningen lättade ändå då hon på galan hittade fram till sin plats och träffade Roberto Carlos, den brasilianska legendaren som hon lärt känna ett par år tidigare.

– Roberto har en enorm respekt för damfotboll, och han är så rolig. Genast då jag såg honom slappnade jag av totalt.



Roberto Carlos. Roberto Carlos. Bild: /All Over Press

– Jag var omringad av kärlek och respekt. Jag var omringad av fotbollsspelare. Legendarer. Folk som kände till uppoffringarna vi gjort.

Då Hegerberg klev upp på scenen för att ta emot sitt pris kände hon ett lugn och en värme då hon blickade ut över folkmängden. Vad hon såg var herr- och damspelare som delade stunden tillsammans.

– Det var en otrolig och vacker stund. Jag tänkte inte låta ett idiotisk skämt förstöra det hela. Och det gjorde det inte. Det förstörde inte mitt minne av stunden.



Ada Hegerberg.

“Inte kan man lägga den på golvet!”

Hegerberg skriver att den bästa biten av kvällen följde då hon återvände till sin plats. Den färska vinnaren visste inte vad hon skulle göra med det stora och skinande priset.

Hon ville inte hålla det i sin famn hela resten av kvällen, så hon placerade guldbollen under sin stol på golvet.

Ingen god idé, tyckte Roberto Carlos.

– Han frågade vad jag håller på med. “Inte kan man lägga den på golvet! Det är ju Ballon d’Or!” utbrast han.

Istället erbjöd sig Carlos att skydda priset.

– Ge mig babyn. Jag håller henne, sade Carlos som sedan höll guldbollen i sina armar under merparten av kvällen.

I slutet av galan poserade kvällens vinnare tillsammans för fotograferna. Hegerberg stortrivdes tillsammans med herrvinnaren Luka Modrić och årets unga spelare Kylian Mbappé.

– Det var den mest fantastiska kvällen i mitt liv. Men inte för att jag vann priset utan tack vare den respekt som fanns i rummet. Det var allt jag någonsin velat ha.