Man misstänks för att ha hjälpt Strasbourg-skytten skaffa vapen

Enligt franska myndigheter misstänks en 37-årig man för att ha hjälpt skytten i Strasbourg med att skaffa fram det vapen som användes vid dådet.

Den 37-årige mannens identitet har inte avslöjats. Han kommer att ställas inför rätten i Paris nästa veckas måndag.

Fem personer dog och ungefär tjugo personer skadades vid skjutningen på julmarknaden i Strasbourg förra veckan.

Gärningsmannen sköts ihjäl av polisen förra torsdagen.

Under torsdag kväll tog terroristorganisationen IS på sig attentatet och uppgav att skytten var en IS “soldat”.

De sex personer, inklusive skyttens familjemedlemmar, som greps på tisdagen efter skjutningen har nu släppts.

Myndigheterna utreder attentatet som ett terrordåd.

