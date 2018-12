Eldupphör i hamnstaden Hodeidah i Jemen trots häftiga strider ännu på måndag kväll

I Jemen har eldupphöret i hamnstaden Hodeidah trätt i kraft, trots sammandrabbningar sent i går kväll.

Häftiga strider bröt ut sent på måndag kväll, bara några timmar innan eldupphöret trädde i kraft vid midnatt.

Houthirebeller som kontrollerar Hodeidah drabbade samman med regeringsstyrkor som stöds av en militärkoalition som leds av Saudiarabien.

Vapnen tystnade under nattens och morgonens lopp och på tisdag morgon har det endast hörts sporadisk skottlossning i staden, som utgör det utfattiga och krigshärjade Jemens viktigaste länk till omvärlden.

Över 70 procent av alla importvaror och nästan all internationell hjälp till Jemen går via Hodeidah, där eldupphöret övervakas av FN:s fredsbevarare.

De krigförande parterna bildar en gemensam militärkommitté som leds av FN-officerare. Parterna skall samtidigt dra ut sina väpnade styrkor från staden medan lokala poliser och myndigheter tar över de de tre hamnarna i Hodeidah.

De krigförande parterna kom förra veckan överens om eldupphöret i Hodeidah, vid FN-ledda fredssamtal i Sverige.

FN och internationella biståndsorganisationer vädjade i månader om ett eldupphör för att lindra den humanitära katastrofen, som har lett till att över 20 miljoner människor i Jemen hotas av hungersnöd.

Saudi-stödda regeringsstyrkor försökte ändå in i det sista ta över staden och det har förts häftiga strider om staden under de senaste veckorna.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sade i går att minst 14 miljoner människor nästa år är helt beroende av livsmedelshjälpn som kommer in via Hodeidah.

- Det finns en hög nivå av hunger i Jemen. Det faktum att vi inte officiellt har utlyst hungersnöd, minskar inte på något sätt vår oro för hungersnöden i landet där folk dör av svält och umbäranden under dramatiska förhållanden, sade Guterres.