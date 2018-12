Med granen får du oväntade snyltgäster - de här småkrypen bor i din julgran

Den här tiden på året är det vanligen i julgranen som man ser insekter och spindlar. De kvicknar till ordentligt och börjar röra på sig när de kommer in i stugvärmen.

Insekter och spindlar är dock inga långlivade julgäster. Den oväntade värmen tar knäcken på småkrypen.

– Spindlar och insekter som lever i grenverket är anpassade till vinterns kyla, säger biologen och spindelexperten Niclas Fritzén.

När dagarna börjar bli kortare och det blir kallare så minskar vätskan i deras celler och det bildas sockerämnen istället. Det här för att cellerna inte skall frysa sönder.

De här krypen kan alltså vara vakna trots att det är vinter. Men om de hamnar inomhus dör de ganska snabbt på grund av att de inte hittar föda och eftersom de torkar ut.

Det finns en hel del liv och lite rörelse utomhus bland småkryp som är vakna under vintern.

Niclas Fritzén berättar att de håller till i grenverk, under barken på träd och i håligheter under stenformationer. Lite långsamt rör de måhända på sig, och deras energibehov är litet.

– I marknivå, under stora stenblock, bibehålls temperaturen ganska bra och här kan man hitta insekter som inte tål kylan utanför. Hit hör till exempel spindlar som är aktiva året om och som fångar stickmyggor och svampmyggor, som kommer dit för att övervintra.

Niclas Fritzén har en välutrustad ryggsäck med sig på skogspromenaden och plockar fram pannlampa, knäskydd och en sugslang att fånga upp insekter med. Ett munstycke hindrar att insekterna hamnar i munnen.

– Om man tar i insekterna med fingrarna så krossas de lätt. Det är bättre att suga in dem med precision i den här lilla slangen och sedan blåsa ut dem i en burk.

Niclas Fritzén tänder pannlampan och kryper in i håligheten under ett stenblock. Insekterna och spindlarna som håller till här reagerar inte på ljuset från lampan.

Med hjälp av slangen fångar Niclas Fritzén en stickmygga som sitter på undersidan av stenblocket.