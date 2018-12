"Unga är rädda för att välja fel" - nytt vägledningsverktyg ska hjälpa ungdomar att hitta rätt utbildning

Möjligheterna för framtiden är oändliga för den som står med en examen från andra stadiet i handen, och funderar på vidareutbildning. Men när valmöjligheterna är för många, eller när man helt enkelt inte vet vad man vill med sitt liv så blir det svårt. Det är här 9 steg mot framtiden kommer in i bilden.

Helsingforsalliansen, ett samarbete mellan de svensk- och tvåspråkiga högskolorna i Helsingfors, har startat projektet Vägledningscenter på svenska i Helsingfors som erbjuder information och vägledning för studerande och potentiella studerande om utbildning på svenska i Helsingfors.

Projektet är ett av regeringens spetsprojekt och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet åren 2017-2019.

- Det började egentligen med att vi insåg att det skedde mycket förändringar när det gällde antagning till högskolor. Det har varit en del reformer de senaste åren – och det ledde till en oro bland unga. ngdomar är oroliga över hur de ska få en studieplats. Det är det vi vill vara en hjälp för, säger projektchef och initiativtagare till projektet Annika Stadius.

Vägledare Helena Martin (vänster) och projektchef Annika Stadius. Helena Martin och Annika Stadius. Bild: Yle / Hanna Othman

Det finns redan en stor mängd vägledning – informationsdagar för gymnasieelever, högskolornas egna ambassadörer och studiehandledare vid gymnasier och yrkesskolor. Räcker inte det?

- Det handlar kanske mer om vilket fokus man har. Helsingforsalliansen ordnar högskoledagen, där alla svenskspråkiga gymnasier i Finland i år deltog. Där presenteras utbildningarnas innehåll, och vissa blir kanske intresserade men det finns också de som inte har en aning om vad de är intresserade av eller vill. Där kan vi hjälpa med att fundera, vem är jag och vad vill jag?

- Och framför allt lugna. Det sprider sig snabbt en orolighet som ibland är lite onödig, har vi märkt, säger Stadius.

Unga är rädda för att välja fel

På sina besök på olika gymnasier i regionen har vägledare Helena Martin märkt att många unga är osäkra på vart de vill.

- Det vanligaste svaret på varför de är osäkra är att de är rädda för att välja fel, säger Martin.

Annika Stadius lyfter fram att förstagångskvoten som, sedan den infördes, för en del skapat ett sken av att det är svårt eller omöjligt att byta studieinriktning – så är det inte, påpekar hon.

Det kan vara svårt att välja vilken utbildning man vill satsa på och vad som känns bäst för en själv. Studerande i bibliotek Bild: Mikael Crawford/Yle

Det rör sig en del felaktig information, säger Stadius – högskolornas reformer har bidragit till att det råder osäkerhet kring vad som gäller, men också från andra håll får unga ibland felaktig fakta.

- Utan att skuldbelägga, men i synnerhet föräldrarna tänker mycket på hur det var då de själva var unga. Det ser väldigt annorlunda ut i dag jämfört med för 10 eller 20 år sedan.

Hemsidan Studera i Helsingfors samlar aktuell fakta om att studera vid högskolorna i Helsingfors på svenska.

När du är på ett ställe som är rätt för dig själv, trivs du också bättre med det du gör ― Vägledare Helena Martin

E-vägledning ska ge möjlighet att reflektera

Vägledare Helena Martin betonar vikten av att faktiskt fundera på vad man själv vill, istället för att låta andra styra ens yrkesval.

- De flesta väljer utbildning via kompisar, via vad de har hört och via föräldrarna, eller för att protestera mot föräldrarna, säger Martin.

Ett verktyg inom ramen för projektet är nylanserade 9 steg mot framtiden, en e-vägledning som uppmuntrar till reflektion över de egna intressena och syn på framtiden.

- Det är ett självhjälpsverktyg. Ingen kontrollerar vad du svarar, utan det finns till för dig själv.

Genom att registrera sig på hemsidan blir man prenumerant på, som verktygets namn avslöjar, 9 steg som innehåller olika uppgifter som till slut ska leda till ett beslut om vilken utbildning man vill söka till.

- Det är som en trappa, en process som börjar med att du tänker på dig själv och vad du värderar i livet. När du är på ett ställe som är rätt för dig själv, trivs du också bättre med det du gör.

Helsingfors universitets bibliotek i Kajsaniemi. Studerande i bibliotek Bild: Mikael Crawford/Yle

Vision: en tjänst för hela Svenskfinland

I dagsläget omfattar vägledningsprojektet enbart svenskspråkiga utbildningar i Helsingfors. Projektchef Annika Stadius ser att det finns ett behov av ett verktyg som skulle omfatta hela Svenskfinland.

- Studiehandledarna i gymnasierna har tyckt om tjänsten, och att vi på vår hemsida lyckats klargöra var man på riktigt kan studera på svenska. Men vi har fått frågan om varför det bara omfattar Helsingfors.

- Det beror på att det här projektet är i Helsingfors. Men nog ser jag att det finns ett behov. Visionen är att ha en digital vägledning som omfattar utbildning för hela Svenskfinland.