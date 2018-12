Catarina ville visa för sin make att hon kan själv – först köpte hon ett piano och nu är skivan ett faktum

Först sålde de pianot heter en självbiografisk bok av den finlandssvenska författarinnan Merete Mazzarella. Hos Catarina Johansson var det tvärtom. Genast efter hennes skilsmässa köpte hon ett piano.

Hon köpte det på ett återvinningsställe i Åbo. Det var hemskt och dåligt och billigt.

Men det hade det hon behövde mest just då: svarta och vita tangenter, och när man tryckte på dem kom det någonting som liknade musik ur det .

När hennes man försvann, försvann också hennes pianist. Och därmed en av grundpelarna för hennes musik. Trots det kände hon att hon måste fortsätta med musiken som en viktig del i sorgearbetet.

Crying and fighting at night oh so loud

Praying and begging for peace or goodbye

Jamming and slamming by turn on and off

Is this the true love or love that we lost

― Katyayani: Fly Bird