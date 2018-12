Ljusdemonstration mot utvisningar till Afghanistan ordnades i Åbo

En person håller i ett levande ljus under en demonstration.

En person håller i ett levande ljus under en demonstration. Bild: Nora Engström/Yle

En ljusdemonstration mot utvisningar till Afghanistan ordnades vid Teaterbron i Åbo på tisdagseftermiddagen. Flera liknande demonstrationer har ordnats i Finland under de senaste dagarna.

Det är gruppen We see you som ligger bakom demonstrationerna.

Omkring 20 personer hade tagit sig till demonstrationen och delade ut flygblad till förbipasserande.

En av dem som deltog i demonstrationen var Ahmad Hosseini, som själv kom till Finland som flykting för tre år sedan.

Ahmad Hosseini, Linda Bäckman och Ali Reza Heidari deltog i demonstrationen. Ahmad Hosseini, Linda Bäckman och Ali Reza Heidari står bredvid varandra. Bild: Nora Engström/Yle

Enligt honom har säkerhetsläget i hans hemland Afghanistan försämrats sedan han kom till Finland.

- De som bor i Afghanistan kan inte gå till skolan eller jobbet och måste hela tiden vara rädda för våld och bomber. Man vet aldrig om man kommer levande hem, förklarar Hosseini.

"Svår process att vänta"

Hosseini har fått uppehållstillstånd, men en av de afghaner som ännu väntar på ett beslut och som har fått flera avslag är Ali Reza Heidari, som också deltog i demonstrationen.

Båda studerar och jobbar i Finland och har lärt sig finska.

Enligt Heidari har asylprocessen varit jobbig.

- För min egen del har det varit svårt, då jag har väntat på ett beslut i över tre år. Det är svårt att tro på framtiden, säger Heidari.

- Unga människor har kommit hit, de jobbar och går i skola och det borde Finland dra nytta av. Finland behöver arbetskraft så varför utnyttjas inte den här resursen? säger Ahmad Hosseini.

Flera organisationer pekar på försämrat säkerhetsläge

Tidigare i år meddelade FN:s flyktingorgan UNHCR att säkerhetsläget har försämrats i Afghanistan och att de rekommenderar att ingen utvisas till landet.

Talibanerna var nära att inta provinshuvudstaden Ghazni i augusti. Nära 500 människor dödades i häftiga strider som pågick i flera dagar i stadskärnan Bild: EPA-EFE/SAYED MUSTAFA

Även människorättsorganisationen Amnesty har krävt att afghaner inte utvisas till sitt hemland.

Migrationsverket uppdaterade sina riktlinjer tidigare i höst och anser att afghaner fortfarande kan utvisas till vissa delar av landet.

Rättssäkerheten oroar

En rapport som presenterades av Justitieministeriet tidigare i december visade att rättshjälpen för asylsökande har äventyrats och att rättsbiträdena överarbetade och var underbetalda.

Det här är något som oroar Linda Bäckman, som deltog i demonstrationen. Hon hoppas kunna nå både beslutsfattare och övriga finländare med demonstrationen.

- Rapporten pekade på ganska många problem. Tidigare i höst rapporterade UNHCR att de rekommenderar att ingen utvisas till Afghanistan. Vi som är här har samlats för att vi vill visa vår åsikt och be beslutsfattarna att sluta utvisa folk till Afghanistan.