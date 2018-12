Med afrobeat-stilen skapade Fela Kuti en ny afrikansk identitet

- Afrobeat? Ja, egentligen är det… Fela.

Så säger zambiskfödde Izai-zai Yikona som en kommentar till att musikstilen afrobeat idag har fått ett så brett genomslag, att i själva verket all samtida populärmusik musik från Afrika kallas just afrobeat.

Som zambier talar Izai en vacker brittisk engelska med en svag antydan till accent, vilket ger ett sympatiskt intryck. Att han vid sidan om afrobeat, också gillar reggae vittnar de tjocka rastaflätorna om.

Den här samtida så kallade afrobeat-popen saknar oftast den koppling till sådana mer traditionella nigerianska rötter och rytmer, som från början låg i grunden för afrobeat. Som ett exempel nämner Izai en av dagens mest populära afroartister, Davido från Nigeria.

- Det han gör är i grunden en blandning mellan amerikansk r ’n’ b/hiphop och jamaicansk dance-hall, menar Izai.

Särskilt mycket gemensamt med arvet från Fela Kuti, afrobeatens gudfader, har Davido alltså inte. (Klicka på bilden nedan för exempel.)

Det här i sig skulle väl inte heller vara något problem, om det inte var för att dagens generation sällan ens känner till Fela Kuti och hans insats för afrobeat. Det är det som kan göra Izai lite irriterad:

Tidigare i höst, den 15 oktober, skulle Fela Anikulapo Kuti ha fyllt 80 år och jag har bestämt träff med Izai, för att göra ett radioprogram om afrobeat som musikstil och fenomen.

Izai kommer visserligen från Zambia, men eftersom han under artistnamnet Papa Zai har gjort musik också i afrobeat-stil, vet jag att han har en djup kännedom om Fela Kuti.