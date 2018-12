Toni Söderholm lämnar division 2-klubb och tar över landslaget – berättar om sin sagolika karriärutveckling i Tyskland

Bild: imago / Sven Simon / All Over Press

Det har i några dagar ryktats om att Toni Söderholm blir ny förbundskapten för det tyska landslaget och i dag presenterades 40-åringen av det förbundet. Arbetet har gått bra och spelarna har blivit bättre, säger Söderholm till Yle Sporten om sina meriter som tränare i Tyskland.

Söderholm avslutade sin spelarkarriär med en säsong i tyska DEL-laget EHC München säsongen 2015–2016.

Efter det har Söderholm verkat i EHC Münchens organisation. Det har även inkluderat jobb med farmarlaget SC Riessersee, den anrika tyska klubben som håller till i Garmisch-Partenkirchen som är en välkänd skidort.

– Mitt jobb har gått ut på att som huvudtränare för SC Riessersee ständigt vara i kontrakt med München. München har sina unga spelare i SC Riessersee där de får speltid. Det har varit ett bra samarbete.

– Jag var haft hand om de unga spelarna och samtidigt varit chefstränare för Garmischlaget, säger Söderholm som bor i München.

Söderholm har tränat i Tyskland sedan säsongen 2016–2017.

– Rollen har mer eller mindre varit likadan. Under det första året var jag under den första halvan assisterande i Garmisch och under den andra halvan assisterande i München.

Sedan gick laget i konkurs och flyttades ner.

– Under den andra säsongen, förra året, var jag chefstränare i SC Riessersee. Men sedan gick laget i konkurs och då flyttades det ner till den tredje högsta serienivån. Vi såg det ändå som ett bra alternativ för våra spelare att fortsätta samarbetet.

Säsongen 2017–2018 valdes 40-åringen till årets tränare i tyska division 1. SC Riessersee vann då grundserien men förlorade finalserien i slutspelet.

Söderholm vill inte ge bort pucken

SC Riessersee meddelar på sin webbplats att assisterande tränare George Kink tar över som som huvudtränare. Söderholm säger ändå att han kommer att vara med på ett hörn under den närmaste framtiden.

– Jag kommer lite inofficiellt att sköta övergångsperioden med SC Riessersee. Det har vi kommit överens om.

Hurdan ishockey har det spelats i München?

– Detaljerna är i skick, det präglar München mest och det värdesätts.

– Vi har haft nyansskillnader i spel med puck. Jag är ingen stor supporter av att skjuta bort pucken. Det har vi haft i åtanke i SC Riessersee.

Tar du med klubblagsspelet till landslaget?

– Inte nödvändigtvis.

Företrädaren nära OS-bragd

Söderholms företrädare Marco Sturm anlitades av NHL-klubben Los Angeles Kings som assisterande tränare den 4 november efter att chefstränaren John Stevens och hans assistent Don Nachbaur sparkats.

– Jag fick de första frågorna efter att det blev klart att Marco sticker till Los Angeles. I början av november hade vi kontakt för första gången, säger Söderholm.

Tyskland överraskade alla i OS 2018. Marco Sturm tränar Tyskland. Bild: /All Over Press

Det blev tre hela landslagssäsonger för tränare Sturm. Höjdpunkten var OS-silvret 2018. Tyskland ledde på slutet finalen mot OAR (bestående av ryska spelare) och fick spela i powerplay. OAR kvitterade till 3–3 i boxplay då bara 55 sekunder återstod och avgjorde sedan i förlängningen.

Var med om att ta U20-laget till JVM

Vid sidan av sitt jobb med klubblag har Söderholm fungerat som assisterande tränare för Tysklands U20-lag.

För ett par veckor sedan vann U20-laget en turnering på hemmaplan och är därmed kvalificerat för JVM i Tjeckien om exakt ett år. Söderholm kommer även att vara engagerad i juniorhockey under den fullspäckade våren.

– På våren blir det först ett kort januariträningsläger med våra U23-åringar och i februari ett par matcher med dem. Därifrån åker jag direkt till en U20-samling.

I början av april börjar VM-lägret.

– Sedan sticker jag över till USA i början av mars och i början av april börjar VM-lägret.

Tyskland producerar toppnamn

Tysklands största profiler spelar i Nordamerika och NHL.

– Leon Draisaitl och Dominik Kahun är landslagets stora stjärnor.

Tyska spelare som reserveras i den första draftomgången är sällsynta men under de senaste åren har Tyskland lyckats vaska fram några stora löften.

St. Louis draftade Dominik Bokk som draftens 25:e spelare. St. Louis draftade Dominik Bokk som draftens 25:e spelare. Bild: Matthew Pearce/Icon Sportswire/All Over Press

Draisaitl draftades som trea 2014 och Dominik Bokk som 25:a i somras. 18-årige Bokk var turneringens poängetta med 1 + 7 = 8 poäng på 5 matcher då U20-landslaget avancerade till JVM.

– Han har en grym spetskompetens, en skicklig kille som kan och vill avgöra matcher. Han behöver kanske utveckla sitt spel över hela isen. Då motståndet blir tuffare måste man också kunna försvara. Han har alltid varit så bra att han inte har behövt försvara men det kommer mer och mer in i bilden.

Han kommer antagligen att gå i den första draftomgången.

Söderholm lyfter även fram en 17-åring, backen Mortiz Seider i Adler Mannheim, som kan NHL-draftas sommaren 2019.

– Han är väldigt intressant och kommer antagligen att gå i den första draftomgången.

Varför tror du då att förbundets val föll på en orutinerad utländsk tränare i division 2?

– Jag har nu jobbat för förbundet i ett par år med U20-landslaget. Sedan har jag haft att göra med en hyfsat framgångsrikt klubblag. Arbetet har gått bra och spelarna har blivit bättre.

Toni Söderholm tillsammans med tyska hockeychefen Franz Reindl. Toni Söderholm tillsammans med tyska hockeychefen Franz Reindl. Bild: ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

Utgångspunkten är att det ska bli ett långt samarbete.

– Kontraktet sträcker sig till nästa OS (2022) med samma års VM-turnering inkluderad. Vi har ändå varit ganska öppna med att vi ständigt håller en dialog om hur vi tänker och hur det går.