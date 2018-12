Vem köper sex av misstänkt människohandelsoffer? Bland annat en höginkomsttagare inom finansbranschen och en man som bara vill ha närhet

Tingsrätten gav sin dom på torsdagen.

Den 19-åriga kvinnan fördes från Nigeria via Italien till Finland där hon under sommaren och hösten i fjol tvingades sälja sex. Hon hade 5-6 kunder per dag men hela lönen gick direkt till en annan kvinna som nu döms för grov människohandel. Vanda tingsrätt gav domen i fallet på torsdagen.