Damligans bästa spelare lämnar HJK – storlöftet Summanen redo för utmaningen i Sverige

Mittfältaren Eveliina Summanen fortsätter sin karriär i svenska KIF Örebro efter en lyckad säsong med landslaget och HJK. Hon har alla verktyg för att lyckas på den här nivån, anser tränarstaben i Örebro.

Under säsongen 2018 tog 20-åriga Summanen en plats i landslagets öppningselva. Hon valdes till Damligans bästa spelare för sina insatser för silverlaget HJK.

Nu känner sig Summanen redo för nästa steg i karriären. Hon skrev på ett tvåårigt kontrakt med KIF Örebro som tar klivet upp till Damallsvenskan.

– Jag är redo att ta nästa steg i min utveckling och är övertygad om att KIF Örebro kan erbjuda mig det. Mitt fokus kommer till en början att vara att anpassa mig till den nya miljön och snabbt komma in i laget, säger Summanen på den svenska klubbens webbplats.