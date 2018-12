Ekologirådgivare tipsar om hur man kan minska på julavfallet

Vid juletid brukar avfallsmängderna öka i de flesta hushåll då presentpapper, mat, förpackningar och dylikt slängs bort. Ekologirådgivaren Anita Storm vid Marthaförbundet vill påminna folk om sortering och återvinning.

Det kanske finns en hel del folk som tänker paketera in julklappar under de sista dagarna inför jul. I stället för att köpa presentpapper kan man paketera in julklapparna med saker man hittar hemma.

- Det går bra att använda dagstidningar och det finns också en hel del reklamtidningar så här vid juletid som går i röda toner, säger Storm.

- Man kan använda tyg. Man kan till exempel sy en hållbar kasse och paketera in i den. Papperskassar kan också användas.

Julklappar inslagna i tidningspapper och returpapper. Bild: Yle/Anna Ruda

Storm påpekar att till exempel tidningar på det här sättet kan få ett sista användningssyfte innan de förs till pappersinsamlingen.

Plastsortering viktigt

Ett annat avfall som förekommer mycket vid julen är plast. Mycket är inplastat i dagens läge. Plast kan också återanvändas och i de flesta större städer finns det redan plastinsamlingar.

I Vasa finns det till exempel sex stationer där man kan lämna in plast.

- Ju fler som vill börja sortera plast, desto närmare kommer vi det att plastinsamlingarna finns vid varje hushåll. Till exempel i Kyrkslätt och Helsingfors finns det redan egna sorteringskärl för plasten vid höghus, konstaterar Storm.

- Det är jätteviktigt att det kommer plast till plastinsamlingen, så att man kan göra nya produkter av det, i stället för att det går upp i rök. Vi minskar på resursanvändningen på det sättet.

Förpackningsplast från matprodukter. Bild: HRM

Storm vill ändå påminna folk om att PVC-plast inte hör hemma i plastinsamlingen. Hon medger att det kan vara jobbigt att sortera, men det är värt det.

- Det blir lätt så att man inte orkar, men det är sist och slutligen en dyr peng vi får betala om vi inte orkar sortera. Plastvirveln i Stilla havet är tre gånger så stor som Frankrike i dagens läge.

Häll inte stekfettet i avloppet

Det är också bra att komma ihåg att inte hälla stekfettet från till exempel julskinkan i avloppet. När fettet svalnar stelnar det och kan orsaka stopp i avloppet.

- Fettet kan man bra lägga i en använd mjölkkartong och lägga det bland brännbart avfall, säger Storm.

Julskinka Bild: Mostphotos

- Man ska inte heller lägga för mycket salter i bioavfallet, eftersom mikroberna inte gillar om det blir allt för salt. Salter är också bäst att lägga i kärlet för brännbart avfall.