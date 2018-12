Finlandssvenskarna anser fortfarande att Svenska Yle är mest pålitligt

Det pålitligaste mediet för finlandssvenskar? Svenska Yle enligt Taloustutkimus färska undersökning.

Taloustutkimus undersökning visar att Svenska Yle fortsättningsvis anses vara det mest pålitliga mediet bland finlandssvenskar. Hela 84 procent av finlandssvenskarna upplever att Svenska Yle är pålitligt.

Svenska Yles direktör och ansvariga utgivare Marit af Björkesten ser siffrorna som en mycket god nyhet för hela Yle.

- Det allra viktigaste är att förtroendesiffrorna är höga. I en värld där information blir allt svårare att lita på är det viktigast att göra journalistik som människor har förtroende för, säger af Björkesten.

Hon tror att de goda siffrorna, trots att de är marginellt sämre än ifjol, visar att Svenska Yle har lyckats med sina målsättningar.

Marit af Björkesten Marit af Björkesten Bild: Henrietta Hassinen / Yle

- Vi har jobbat mycket och systematiskt med vår journalistik. Vi kommer aldrig att bli felfria men vi kan fortsätta satsa på att vara transparenta och öppna våra processer för publiken, berätta hur vi gör vår journalistik och föra en dialog med våra användare.

- Förtroendet kan du inte ta för givet, det måste du förtjäna och det kräver hårt jobb och att vi lyssnar på dem som använder våra tjänster, säger Marit af Björkesten.

Under år 2018 använde 95 procent av finländarna Yles tjänster varje vecka. Yle nådde även allt fler personer i åldrarna 15–29 via nätet och framför allt via sociala medier.

Enligt undersökningen upplevs Svenska Yle fortsättningsvis ha lyckats väl med sitt public service-uppdrag. Medeltalet ligger på 4,49 (skala 1–6).

Undersökningen Yles betydelse för finlandssvenskarna visar även att Svenska Yles innehåll fortsättningsvis håller hög kvalitet (medeltalet 4,55 jämfört med fjolårets 4,48). Yle når i dag 47 procent av finlandssvenskarna varje vecka. Det är mer än förra året. Då var motsvarande siffra 43 procent.

- Speciellt glada är vi över den ökade räckvidden bland unga under 30 år. Yle Arenan når nu nästan 40 procent av alla unga varje vecka. Tillsammans med X3M är Arenan nu Yles största tjänst på svenska för unga finlandssvenskar, konstaterar Alex Fager, strategichef vid Svenska Yle.

Klart godkänt

Yle får vitsordet 8,2 på frågan om betydelsen av Yles existens i det finländska samhället på skalan 1–10 (målsättning: 8).

Även räckvidden per vecka för Yles webbtjänster bland personer som är under 45 år gamla ökade jämfört med fjolåret. Yles räckvidd via teve har däremot dalat redan under en längre tid.

Intresset för Yles tjänster ligger på samma nivå som tidigare år. Bland hela befolkningen är den mest intressanta tjänsten Yle TV1, och för personer som är under 45 år gamla Yle Arenan.

Så här gjordes undersökningen:

Undersökningarna, som genomfördes på uppdrag av Yle, gjordes av Taloustutkimus. 2616 personer deltog i kanal- och tjänsteundersökningen (KMK). Antalet respondenter i undersökningen om Yles betydelse bland finlandssvenskarna var 500 personer. Resultatet är representativt för finlandssvenskarna gällande ålder, kön och område.