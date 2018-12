Göran Djupsund: Senaste tidens politiska klimat präglas av brutal majoritetsparlamentarism

Bild: All Over Press

Statsminister Juha Sipilä (C), finansminister Petteri Orpo (Saml) och Euroapaminister Sampo Terho (NA) vid riksdagens plenum den 19 juni 2017. Bild: All Over Press

Det har varit en turbulent höst i politiken, med gräl om allt från underrättelselagstiftning, anställningsskydd och social- och hälsovårdreformen. Valfebern inför vårens riksdagsval är också påtaglig. Professor emeritus i statslära Göran Djupsund tycker att det politiska klimatet präglas av det han kallar för brutal majoritetsparlamentarism.

– Det betyder att man kör igenom beslut i riksdagen med en mycket liten majoritet. I det här fallet vet man dessutom att mandatperioden börjar lida mot sitt slut och man troligen inte har samma position i nästa riksdag så man kan inte göra dem då. It's now or never, säger Göran Djupsund och syftar framför allt på social- och hälsovårdsreformen.

Göran Djupsund, professor emeritus i statslära, tycker att det politiska klimatet i Finland präglas av det han kallar för brutal majoritetsparlamentarism där man med våld försöker driva igenom beslut med en snäv majoritet. Göran Djupsund sitter vid ett arbetsbord. Bild: Yle/Anna Ruda

– Ett annat tecken på den brutala majoritetsparlamentarismen var fallet med Pekka Puska som tvingades delta i ett möte och rösta emot sin övertygelse för att hålla regeringstrupperna med den smala majoriteten samlad, säger Djupsund som hänvisar till att Centerns Pekka Puska tidigare i höst efter påtryckningar gick med på att rösta enligt partiets linje och därmed mot sin egen ståndpunkt i frågan.

Centerns riksdagsledamot Pekka Puska vek sig tidigare i höstas för påtryckningar att rösta mot att Vasa Centralsjukhus får omfattande jour. Pekka Puska. Bild: Mårten Lampén / Yle

Djupsund säger att ett annat illavarslande tecken på det här tuffa parlamentariska sättet att agera har synts i grundlagsutskottet. Han menar att utskottet inte tidigare präglats av partipolitik på samma sätt som det gjort under den senaste tiden.

– Det har varit ett utskott där man inte velat framstå som partipolitisk utan man har varit politiker men inte varit partipolitiker. Nu har vi i samband med social- och hälsovårdsreformen sett att konstellationen i grundlagsutskottet har varit regeringsrepresentanter kontra opposition. Det här skulle jag mena är ganska historiskt också, säger Djupsund.

Enligt Djupsund agerar regeringspolitiker på ett nästan desperat sätt för att snabbt få igenom stora reformer som inte nödvändigtvis annars skulle förverkligas.

– Man driver dem med en synnerligen liten majoritet. Förr i världen hade man stora kommittéer och sökte en bred enighet i stora reformer, nu kör man igenom dem ganska brutalt.

– Jag är rädd för att man med lite våld försöker driva igenom det här oberoende av vad sakkunniga säger och att man också i grundlagsutskottet använder regeringsmajoriteten snarare än sakargumenten.

Vi närmar ju oss ett riksdagsval och Centern ligger inte bra till i opinionssiffrorna utan ser snarare ut att förlora medan Socialdemorkaterna ligger på första plats. Menar du att Centern kommer att fortsätta att handla i desperation resten av sin mandatperiod?

– Det är det scenario som jag är rädd för, att man inte backar någonting utan nu kör man ända in i kaklet. För den här planen på social- och hälsovårdsreformen med landskap fanns inte under förra regeringsperioden. Den kom på grund av att Centern fick ledande ställning och statsministerpositionen, och kunde diktera tröskelkrav om man skulle vara med i regeringen. Det betyder att det här med landskapen har varit Centerns dröm och därför vet de att driver de inte igenom det nu så kan det bli mycket möjligt att det blir en annan lösning på hela social- och hälsovårdsreformen.

Enligt professor Göran Djuspund är regeringspartiet som leds av statsminister Juha Sipilä medvetna om att den här mandatperioden kan vara sista möjligheten för dem att driva igenom deras version av social- och hälsovårdsreformen. Statsminister Juha Sipilä Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Om vi tittar på opinionsläget så leder Socialdemokraterna för tillfället, med bakgrund av din erfarenhet av hur opinionssiffror utvecklar sig fram till ett val - vilken är sannolikheten att det är Socialdemokraterna som går segrande i april nästa år?

- Socialdemokraterna och Samlingspartiet ligger väldigt nära varandra. Skillnaden är så pass liten och Socialdemokraterna har tidigare lyckats förlora i ett läge där det har sett jättebra ut på förhand men sen när det väl närmar sig val har de tappat i popularitet, medan Samlingspartiet har ökat. Min tippning är att någondera av de här två partierna blir de största och Centern blir inte det. Det är väl det enda man vågar tippa i dagens läge.