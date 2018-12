Karriärens första världscuppoäng! 19-åriga Nella Korpio imponerade stort i Courchevel

Första världscupdeltävlingen utanför Finlands gränser – första världscuppoängen. Den finländska slalomtalangen Nella Korpio visade framfötterna i franska Courchevel, där 19-åringen slutade 23:a och samtidigt öppnade poängkontot i världscupen.

Tredje gången gillt. Efter att ha åkt ut i Levi 2016 och inte lyckats kvala in till tävlingen i samma backe i år blev utlandsdebuten i slalom i världscupsammanhang närmast en fullträff för 19-åriga Nella Korpio från Helsinki Ski Club.

Korpio var 26:a efter det första åket och efter ett lyckat andra åk slutade hon tre pinnhål högre – med andra ord på en 23:e plats.

19-åringen blev samtidigt den första finländaren att ta världscuppoäng i alpint. Hon är också den första damåkaren att ta sig vidare till andra omgången i världscupen i slalom sedan Tanja Poutiainen gjorde det 2014.

50:e segern för Shiffrin

Segern gick emellertid till USA:s Mikaela Shiffrin med klar marginal. Amerikanskan låg bara fyra hundradelssekunder före Slovakiens Petra Vlhova efter det första åket – men tog till slut segern med knappt tre tiondelssekunders marginal.

Svenskan Frida Hansdotter lyckades i sin tur hämta upp sig från en femteplats till trea efter ett urstarkt andra åk.

Korpio blev totalt 3,94 sekunder efter Shiffrin. För Shiffrins del var segern den 50:e i världscupssammanhang.

Senare på lördagseftermiddagen tävlar Jens Henttinen i slalomtävlingen i italienska Madonna di Campiglio. Henttinen åker med startnummer 63. Yle sänder tävlingen direkt i TV2 och på Arenan med start klockan 16.40.

Resulat, damernas slalom i Courchevel:

1. Mikaela Shiffrin USA 1.36,72

2. Petra Vlhova SVK +0,29

3. Frida Hansdotter SWE +0,37

4. Wendy Holdener SUI +1,14

5. Katharina Liensberger AUT +1,30

6. Nina Haver-Löseth NOR +1,49

7. Anna Swenn Larsson SWE +1,88

8. Erin Mielzynski CAN +2,06

9. Chiara Costazza ITA +2,34

10. Kristin Lysdahl NOR +2,72

---

23. Nella Korpio FIN +3,94