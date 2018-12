Månen A till Ö

O som i omloppstid

Tiden som det tar för månen att fullborda ett varv runt jorden, 29,53059 dygn, kallas synodisk omloppstid.

Under det här varvet genomgår månen de bekanta månfaserna, börjande från nymåne och vidare till halvmåne och fullmåne.

Ett bra minnesknep för att komma ihåg om månen är i växande eller avtagande, är att om månskäran är på högra sidan och månen ser ut som ett kommatecken, då växer den (kommatecken = fullmånen är på kommande).

När månen ser ut som ett C (som i franskans ceder = avtaga), då är månen i avtagande. Eller kanske C som i C you later, alligator.

Det här gäller förstås bara på norra halvklotet. På södra halvklotet står månen “upp och ned” och då måste man hitta på omvända minnesregler.



Vid ekvatorn är det ännu knepigare, då ligger månen ned som en båt och avslöjar inte med sin form om den är på kommande eller avtagande.

P som i planet

Månen kunde nästan, om man utgår från dess storlek, vara en egen planet!

Till exempel så är vår måne större än ex-planeten, den nuvarande dvärgplaneten Pluto, och bara lite mindre än Merkurius, solsystemets innersta planet.

Vår måne är den största månen i solsystemet i förhållande till sin planet, men den är bara den femte största mätt enligt absolut storlek.

Den största månen i solsystemet är Jupiters måne Ganymedes, som är 5 262 kilometer i diameter (större än planeten Merkurius).

Saturnus måne Titan är nästan lika stor som Ganymedes. Titan har en atmosfär som påminner om jordens (minus syret). Den har också hav och sjöar av flytande kolväten.