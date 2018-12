Mumin, mys och filmer för hela familjen - här är jul- och nyårshelgens programpraliner!

Inför julen, mellandagar och nyårshelgen fylls programschemat med intressanta och spännande möten. Vad sägs om en inte tidigare visad Muminfilm och en ny säsong av Fröken Frimans krig. Eller julkonserter från både Svenskfinland och Norden. Så slå dig till ro i soffan, för här är allt klart.

Julen är familjefilmernas stora högtid och så också på Yle Fem och Arenan. Julhelgen och mellandagarna bjuder på en rad filmer som passar för hela familjen. Här finns filmer med spänning, magiska parallellvärldar, vänskap och ett besök i Mumindalen.

Lånaren Arrietty (T) (Yle Fem lördag 22.12 kl. 10, inga Arenarättigheter) handlar om en pytteliten flicka som bor med sina föräldrar under golvtiljorna till ett hus i Tokyo. Om nätterna beger sig lånarna ut på strapatser i huset för att finna förnödenheter. Enligt lånarnas regler får lånarna inte ge sig till känna.

Mellandagarnas godbit är Trollvinter i Mumindalen (T) (Yle Fem & Arenan onsdag 26.12 kl. 18). Det är vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill inte gå i ide, han vill undersöka vintern. Snart upptäcker han att märkliga varelser går omkring i den midvintermörka snön och verkar vänta på en märklig och efterlängtad gäst.

Lördagen den 29.12 bjuds det på spänning i Avril och den förunderliga världen (7) (Yle Fem & Arenan lördag 29.12 kl. 9.45) Filmen handlar om flickan Avril som lever i Frankrike år 1941. Hennes föräldrar är vetenskapsmän som plötsligt försvinner, efter upptäckten av ett mirakelserum. Avril i sin tur kommer en sammansvärjning på spåren och beger sig på ett farligt äventyr.

Samtliga filmer har svenskt tal med undantag för filmen om Avril som har franskt tal och svensk textning. Under julen sänds också två kortare filmer som passar för alla; Fader Frost och Nu går vi på björnjakt.

Actionkomedi och passionerad kärlek för de lite äldre

Dan före dopparedan kan du följa racinggalningarna i norska Börning 2 (7) (Yle Fem söndag 23.12 kl. 22.20, på Yle Arenan kl. 06) medan du förbereder julmaten. Racingentusiasten Roy släpps från fängelset och är fast besluten att få ordning på sitt liv och bli en bra förebild för sin dotter Nina.

Men han har svårt att skaka av sig sitt förflutna och snart sitter han bakom ratten igen i ett lopp från Fosnavåg i Norge, genom Sverige och Finland och med målgång i Murmansk.

Roy tvingas in i ett nytt illegalt lopp. Roy står vid sin gula racerbil. Bild: Eirik Evjen

Betydligt lugnare blir det på trettondagen och med svenska Den allvarsamma leken (12) (Yle Fem & Arenan söndag 6.1.2019 kl. 20.50). Filmen utspelar sig i början av 1900-talet där journalisten Arvid Stjärnblom och konstnärsdottern Lydia Stille träffas i skärgården en vacker försommarkväll. Det utmynnar i en berättelse om kärleken, illusionen om kärleken och dess konsekvenser.

På Arenan finns sedan tidigare exempelvis tre filmer av Claes Olsson (Underbara kvinnor vid vatten (T), Colorado Avenue (12) och Häng dej pojkfan! (T)) samt nya finlandssvenska kortfilmer.

Modiga fröken Friman en jultradition

En jul- och nyårstradition vid det här laget är serien Fröken Frimans krig som dyker upp med en fjärde säsong dagen före nyårsafton. Friman och hennes driftiga och modiga vänner sätter denna gång fokus på arbetarnas ställning.

Fröken Frimans krig återvänder med en sista säsong. Dagmar Friman går i en fabrik med kvinnliga arbetare. Bild: SVT / Peter Cederling

Året är 1908, ett år innan storstrejken i Sverige och oro och dåliga tider präglar landet. Arbetarrörelsen är på frammarsch, något som bekymrar många företagare. De som dock har det allra sämst är de kvinnliga fabriksarbetarna som med sina usla löner inte ens har någon plats i fackföreningen. Något Dagmar Friman inte kan blunda för.

Säsongen kommer att bli den sista och har premiär i Yle Fem och på Yle Arenan söndag 30.12 kl. 19.50.

Julehelgen kan också vara en bra tid att sträcktitta på dramaserier som gått en förbi under hösten. På Arenan finns exempelvis Hemmaplan, Mercur, Liberty, Andra åket och Vår tid är nu.

Radiodrama x 2 om vänskap och förhoppningar

Drama blir det också i Radioteaterns nya Friend(re)quest och Rus

Friend(re)quest (6 avsnitt, Yle Arenan från onsdag 26.12) är en fiktiv serie som kretsar kring Alex och Jonna som på varsitt håll motvilligt insett att de inte har några riktiga vänner. De träffas av en slump på en balkong under en väldigt tråkig fest.

Kompisrelationen blir föremål för omvärldens granskning. Friend(re)quest är ett samarbete mellan Radioteatern och teaterföreningen Blaue Frau och i huvudrollerna hör vi Joanna Wingren och Sonja Ahlfors.

Dagarna före nyår är det premiär för Rus (Yle Vega måndag 31.12 kl. 19.22, på Yle Arenan 29.12). Hörspelet handlar om 20-åriga Amanda och hennes vänner dagarna före nyårsafton. Alla bär de på olika önskningar om framtiden.

Fest och vardag blandas ihop, medan stora och små livsval påverkar var och ens försök att hitta sin plats. Rus är ett samarbete mellan Studentteatern och Radioteatern och bakom manus och regi står Kira-Emmi Pohtokari.

Amanda i Radioteaterns hörspel Rus. Flicka sitter vid ett bord omgedd av stående kompisar på en hemmafest. Bild: Ilmari Fabritius

Musik för julstämning och nostalgi

Årets stora finlandssvenska julkonsert heter Decemberkväll och sänds dagen innan julafton (Yle Fem söndag 23.12 kl. 20.50, på Yle Arenan från morgonen). Det utlovas en mångsidig konsert med jullåtar, hits, komik och lite allsång.

Namnstarka artister som Peter Jöback, Patrik Isaksson, Krista Siegfrids, Jannike, Erik-André Hvidsten samt barnartisten Siri Stenius och violinisten Albert Sahlström med flera medverkar.

Krista Siegfrids och Peter Jöback i konserten Decemberkväll. Krista Siegfrids och Peter Jöback sjunger med ögonen slutna. Bild: Niklas Rosström

Utöver Decemberkväll sänder Yle Fem och Arenan två storslagna konserter från Norge.

NRK:s julparty (Yle Fem måndag 24.12 kl. 19.40) bjuder på en sprakande julföreställning med klassiska julsånger, de flesta engelskspråkiga. På scen några av landets mest uppskattade artister som framför en repertoar och tolkningar som är utöver det vanliga.

I den andra konserten är det unga stjärnan Aurora som bjuder på julstämning. Aurora i Nidarosdomen (Yle Fem onsdag 26.12 kl. 10.00, Yle Arenan från 25.12) sänds som namnet avslöjar från den norska nationalhelgedomen i Trondheim och bjuder på musik som är speciellt arrangerad för detta unika kyrkorum. r.

Utöver dessa konserter blir det också De vackraste julsångerna med Finlands lucia på julafton och på annandagen julsånger med bland andra QuinnTon, Wasa bygdekör och Vokalensemblen Röster i programmet De Vackraste Julsångerna från Vasa.

På Arenan finns också årets gemensamma julkonsert med Lyran och Akademen från Johanneskyrkan i Helsingfors.

Årets julotta kommer från Vasa svenska församling på juldagsmorgon kl. 08 i Yle Fem & Arenan.

Tips och underhållning med Strömsö och Efter Nio

Strömsö och Efter Nio tar ingen paus under julafton och bjuder på mattips, intressanta gäster och tillbakablickar på året som gått.

Strömsös julprogram (Yle Fem söndag 23.12 kl. 16.55) är ett specialavsnitt på en timme med enkel uppladdning inför julen. Det blir en hel rad sista minuten tips i julstöket där devisen är "använd det du har hemma".

Elin och Jonas bjuder in till jul och nyår på Strömsö. Elin och Jonas på Strömsös trappa. Bild: Carina Ahlskog

Dagen före nyårsafton bjuder Strömsö (Yle Fem söndag 30.12 kl. 17.25) på alkoholfria drinkar som är minst lika spännande och intensiva som drinkar med alkohol. Sommelier Ella Grüssner Cromwell-Morgan visar hur du blir kung i hemmabaren med mocktails. Bland annat gör hon en version på klassikerdrinken Mojito.

Mårten och Sonja i Efter Nio får på julafton (Yle Fem & Arenan måndag 24.12 kl. 21.10) besök av Märta Tikkanen tillsammans dottern Susanna Ginman. Till studion kommer också skådespelaren och komikern Christoffer Strandberg som har en spännande höst bakom sig samt boxaren Robert Helenius som igen siktar mot toppen.

I nyårsaftonens Efter Nio (Yle Fem & Arenan måndag 31.12 kl. 21.10) ser Mårten och Sonja tillbaka på årets som gått och de gäster som betytt något speciellt. Dessutom bjuder de på en överraskningsgäst och musik med duon Folk utan kläder och den närpesiska musikern Rickard Eklund.

Underhållning blir det också med Stan Saanila och hans vänner önkar god jul som sänds i Yle Vega och på Arenan dagarna kring jul och under mellandagarna, Skavlans nyårshälning den 30.12 och direktsända UGT revival 70-tals eftermiddag med Niklas Rosström och Kjell Ekholm på nyårsdagen kl 14-18.

Stan Saanila håller i julstämningen på Yle Vega. Här tillsammans med Pia Abrahamsson. Pia Abrahamsson och Stan Saanila vid en ljusstake och med presenter i händerna. Bild: Marcus Rosenlund

Arenan är räddaren i nöden

Jul och nyårshelgen kan också innebära en del transportsträckor - släktträffar som för de yngre drar ut onödigt mycket på tiden eller restid som behöver dödas. Här exempel på tre serier som enbart sänds på Arenan och som kan göra väntan till något fint.

För alla fans av norska serien Jenter publiceras samtliga tio säsonger på Arenan från och med fredag 21.12.2018 (Säsongerna 1 – 8 har visats tidigare medan de två sista är nya). Nätmobbning är ett av många teman i den norska dramaserien som också är föregångare till publiksuccén Skam. Vi får följa flickorna från klass sex till åtta, och varje säsong har en ny huvudperson.

Den åttadelade svenska serien Önskans hjärta (Yle Arenan 1.1 - 30.1.2019) är en spännande fantasyserie för 6-9-åringar. Nadja och hennes jämngamla bonussyster Josefin gillar inte alls varandra men tvingas dela rum efter att deras föräldrar flyttat ihop.

En magiskt lysande sten hittas i serien Önskans hjärta. Flicka med en lysande sten i sina händer. Bild: Yle screenshot

Om du känner att du vuxit från Jenter och Önskans hjärta så kanske Dilan och Moa (Yle Arenan, samtliga 6 avsnitt måndag 24.12) är mer intressanta. Vännerna bor tillsammans med den arbetslösa konstnären Paola i en stad som heter Malmö - och som är misstänkt lik riktiga Malmö.

I första avsnittet är temat konsekvenserna av att ha sex och konsekvenserna av frånvaron av sex. Dilan söker stöd för ofrivillig sexlöshet i kyrkan där hon jobbar som vaktmästare och Moa söker stöd för sin graviditet i kvinnokroppen själv samt i olika chattforum. Inget av det är så värst smart.

Dokumentärer som berör

Jul- och nyårshelgens dokumentärer tar dig med på flykapning och en våghalsig färd över Atlanten.

Egentligen skulle artisten Monica Aspelund aldrig befinna sig ombord på Finnair-flyget AY-405. Men efter en konsert i Lappland 1978 ville hon hem till kvällen, dessvärre var flyget från Rovaniemi fullbokat. Föga anade hon att det inrikesplan som hon klev ombord på i Uleåborg skulle kapas av affärsmannen Aarno Lamminparras. I dokumentären 11 timmar i kaparens våld (Yle Vega söndag 23.12 kl. 9.15) får vi veta vad som hände under de långa timmarna och vad tänker hon om händelsen 40 år senare? Finns också som poddserie.

En helt annan färd var den som särlingen och uppfinnaren Uno Ekblom från Eckerö gjorde 1939. Pojken som ville till Amerika (Yle Fem söndag 30.12kl. 20.50) berättar om båtresan som slog hela världen med häpnad.

Resan från Eckerö till New York avverkades i den minsta motorbåt som någonsin korsat Atlanten. Dokumentären är samtidigt en berättelse om en kaotisk resa där allt höll på att gå fel. Som färdkamrater hade Uno tvingats välja långdistanssimmaren Alfred Åström och den nästan ständigt sjösjuke Stig Linderoth.

Uno Ekblom anlände till New York 13 juli 1939. Uno i sin båt med finländsk flagga. Bild: Pelago Film

Helgen till ära publiceras också en rad äldre favoritdokumentärer på Yle Arenan. Från och med juldagens och en månad framåt kan man njuta av Fången i Mumindalen som handlar om Tove janssons dröm att bli målare, Jag såg mig själv som är ett porträtt på Cris af Enehielm samt Like och Rockstar om killarna i Sturm und Drang som i ung ålder slängs in i musikindustrin. Till paketet hör också dokumentärerna HEM. Någonstans, Speglingar och Non Local Domain.

En riktigt god jul och gott nytt år!