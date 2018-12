Stark lagmoral och fräsch atmosfär har hjälpt Sport vända på trenden – nu är marginalerna på Vasalagets sida: ”Men vi är inte färdiga ännu”

Vasa Sport vädrar morgonluft. Med knappt hälften av grundserien kvar håller Sport tag i en slutspelsplacering – men det är något tränaren Ari-Pekka Pajuluoma inte stirrar blint på. Några förstärkningar ska man inte heller förvänta sig, berättar han för Yle Sporten.

32 spelade matcher. Nio segrar efter ordinarie speltid. Åtta segrar efter förlängning eller straffar. En niondeplats i tabellen.

Kan det faktiskt gå vägen den här säsongen?

Men knappt hälften av Liiga-säsongen kvar ser Vasa Sport nämligen ut att få spela slutspel. Det är inte minst tack vare att de där ökända minimala marginalerna faktiskt varit på Vasalagets sida den här säsongen.

I två matcher på raken – mot Jukurit och mot JYP – har Sport dessutom vänt ett underläge till seger.

Skönt, summerar Sport-spelarna Erik Riska och Tony Sund.

– Vi är på gång, säger Sport-ikonen Riska till Yle Sporten och skrattar.

– Men vi är inte färdiga ännu. Det här är ett mångårigt projekt, som inte börjar bära frukt efter bara en halv säsong. Men lite har vi lyckats vända på steken tillägger han.

Erik Riska. Erik Riska spelar ishockey i Vasa Sport. Bild: Yle/Antti Koivukangas

Vad är det då som är den bidragande orsaken till att pucken nu verkar studsa Vasalagets väg?

– I hockey måste man helt som i alla andra sporter förtjäna sin egen tur. Vi har förlorat några jämna matcher, men klarat av att vända flera. Det berättar ganska mycket om vår moral och om vårt mod. Vågar man spela till slut kan vad som helst hända, säger Riska.

– Framför allt vår starka lagmoral. Vi har funnit oss i samma sits flera gånger under säsongen men ändå lyckats ta segrar. Det är trots allt poängen som räknas i slutändan, kompar Tony Sund.

"Slutspel skulle öka på publikintresset"

För första gången på länge finns det faktiskt en optimism i luften på Kopparön. Trots att publiksiffran i Vasa flera gånger varit mindre smickrande tror anhängarna på de egna.

– Jag tycker att det har sett bra ut i år, speciellt med tanke på de ekonomiska förutsättningarna. Jag tror att det är den mentala biten som har ändrat. Huvudet håller bättre, säger Markus Rönnholm från Sundom.

– Det märks att det råder bra stämning i laget. Det skulle vara viktigt för trovärdigheten att ta sig till slutspel nu. Det skulle också öka på publikintresset, kompar Smedsbybon Joakim Mattbäck.

Anhängarna lyfter också fram chefstränaren Ari-Pekka Pajuluoma som en bidragande orsak till den formstarka inledningen på ligasäsongen 2018-19. Tränaren vill inte alls snacka om någon tur.

– Jag tycker att vi har förtjänat alla segrar vi har tagit den här säsongen. Vi har spelat bra. Sedan finns det matcher som den mot Jukurit där vi kanske inte förtjänade att ha sådan tur vi hade, men sådan är sporten. Om en månad kommer ingen längre att minnas hur vi tog de här poängen, säger han.

Ari-Pekka Pajuluoma. Ari-Pekka Pajuluoma, Sport. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Ligan är väldigt jämn i år, hur mycket påverkar det ert spel?

– Vi har haft det som klart mål att sluta i topp 10. Vi har spjälkat upp säsongen i mindre portioner och bedömer säsongen enligt hur vi presterar under de här kortare perioderna. Visst brukar jag ibland kolla på serietabellen men just nu kan jag inte berätta var vi ligger. Det lönar sig inte att stirra på tabellen hela tiden. De spelmässiga målen är viktigare. Just nu håller vi på att nå målen.

Hur är det med förstärkningar då? Siktar ni på att utöka truppen ännu efter årsskiftet?

– Jag ser inte att vi har möjligheter att förstärka truppen. Det har jag inte ens tänkt på. Jag anser inte att vi behöver ”bättre” eller fler spelare. Vi har nästan 30 spelare i truppen och kan ställa upp ett slagkraftigt lag varje match. Det här är truppen som kommer att gå till det bittra slutet – vad det än innebär, berättar han.

"På rätt väg"

Ur organisationens perspektiv har ett viktigt mål varit att återvinna trovärdigheten som ligalag och samtidigt ”putsa skölden”. På den biten har Pajuluomas sätt att leda haft en viktig inverkan.

– Vi är öppna och ärliga gällande hur saker och ting står hos oss. Som lag har vi bestämt oss för att lämna allt på isen, så att säga. Det gäller varje dag. Det vi har lyckats med är att ge svar på tal. Att spela så som vi säger att vi tänker spela. Jag tycker att vi är på rätt väg, förklarar tränaren.

Han får medhåll av Riska och Sund.

Tony Sund. Tony Sund, hösten 2017. Bild: Matti Raivio / All Over Press

– Jag känner att vi har en fräsch och ärlig stämning i laget. I hela organisationen egentligen, säger Riska.

– Visst, vi tror på oss själva in i det sista och ger verkligen inte upp. Det bestämde vi oss för redan inför säsongen – att aldrig ge upp. Vi har lyckats vinna också sådana matcher där vi inte spelat tillräckligt bra, kompar Sund och tillägger:

– Förhoppningsvis blir det en lång vår i Vasa.