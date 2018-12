Kolumn: Mäkäräinens säsongsstart följer ett bekant mönster – bra startflyt har följts av träffsvårigheter även tidigare år

Efter två framgångsrika tävlingsveckor i världscupen kom den tredje och sista tävlingsveckan före jul med tre besvikelser. Skakigt skytte med tre dåliga placeringar som resultat. Men ingen panik, det här är en kopia av många tidigare säsonger.

Efter tre segrar på de fem första tävlingarna och med en träffprocent på 90 i skyttet hade Kaisa Mäkäräinen gjort en av de bästa säsongsinledningarna i karriären.

Sedan kom den tredje tävlingsveckan med ett rent sagt uselt skytte. Bara 23 världscuppoäng på tre tävlingar är en stor besvikelse efter inledningsveckornas framgång.

Till julpaus åker Mäkäräinen som fyra i totalcupen, 105 poäng efter ledande Dorothea Wierer. Katastrof tänker sig många, men ingen panik det har sett likadant ut flera gånger tidigare.

Kaisa Mäkäräinen på vallen Bild: AFP / Lehtikuva

Bra start har följts av en sämre period

Även tidigare säsonger har den tredje tävlingsveckan, den sista innan julpausen, varit svår för Mäkäräinen. Ifjol gav tävlingsveckan placeringarna 14, 10, 14. Säsongen 2012–13 var det ännu värre, då var placeringarna 22, 19, 14.

Även övriga säsonger har den tredje tävlingsveckan oftast för med sig en resultatsvacka för Mäkäräinen. Att hålla hög nivå vecka efter vecka är en utmaning. För en del märks tröttheten som sämre fart i skidspåret för andra som bommar på vallen.

Efter två veckor av vindstilla skytteförhållanden bjöd Nove Mesto på varierande vind. Omställningen visade sig vara svår för Mäkäräinen men även för många andra. Den fysiska tröttheten gör att koncentrationen kanske inte är hundraprocentig och då sker det misstag, även för de mest erfarna.

Tidigare säsonger hade inte bommarna varit lika fatala för slutresultaten då Mäkäräinen var den i särklass snabbaste i spåret. Den här säsongen är det flera som höjt sin nivå märkbart och Mäkäräinen kan inte mera kompensera bommarna i skidspåret.

Kaisa Mäkäräinen i spåret. Bild: AFP / Lehtikuva

Inget förlorat i totalcupen

Trots att Dorothea Wierer rymmer i världscupsammandraget, så är inget avgjort ännu med tanke på totalcupen. Mäkäräinen har varit trängd tidigare och rest sig från omöjligt läge, som ifjol till exempel.

Trots att Wierer leder med 105 poäng så återstår ännu 18 deltävlingar. 105 poäng delat på 18 tävlingar betyder att Mäkäräinen behöver få sex poäng mer per tävling än Wierer.

Wierer verkar stark för tillfället, men hon har tidigare aldrig lyckats hålla nivån uppe en hel säsong. Klarar hon av det i år?

Under julpausen gäller det för Mäkäräinen att hitta den försvunna skytteformen. Om hon under resten av säsongen skjuter lika bra som under de två första veckorna kommer hon att vara svårslagen.

Med 13 säsongers erfarenhet vet hon vad som krävs för att hålla jämn nivå säsongen igenom. Och går det som tidigare år så brukar julpausen göra gott för Mäkäräinen.