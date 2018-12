Mäkäräinen misslyckades i masstarten – skyttet fortsätter att strula

Kaisa Mäkäräinen får ta sig en rejäl funderare under julen. Skyttet i samtliga tävlingar i Nove Mesto var under all kritik och även i masstarten blev hon långt från en pallplacering. Mäkäräinen åkte på sex straffrundor i dagens tävling.

Kaisa Mäkäräinen har haft det riktigt struligt med skyttet i Nove Mesto. I sprinten åkte hon på fem straffrundor i och jaktstarten bommade hon hela sex skott.

Att lyckas med skyttet var därför synnerligen viktigt för Mäkäräinen i dagens masstart. Att hitta självförtroendet på vallen skulle ge lite andrum under jul- och nyårspausen.

Det gick inte vägen. Mäkäräinen inledde med att skjuta fullt i första liggande men i andra kom den första bommen. Det gjorde ändå inte speciellt mycket då avståndet upp till täten inte var speciellt stort.

Men i det första stående skyttet försvann chanserna till en pallplacering. Mäkäräinen åkte på två straffrundor och tävlingen var förstörd. I det sista stående skyttet missade hon hela tre skott och gick till slut i mål på 22:a plats.

Sjukdom har spökat den senaste tiden

Finländskan var den tredje snabbaste åkaren i ren skidfart men då skyttet inte fungerar så blir placeringarna blygsamma.

– På grund av sjukdom kunde jag inte förbereda mig som jag ville. Det bästa skulle vara att lägga geväret i ett hörn och inte röra det på ett tag. Nu får jag en liten träningspaus och det blir bra med tanke på nästa tävling i Oberhof.

– Jag började känna mig riktigt trött den här veckan, det var sjunde veckoslutet i rad med tävlingar och det börjar bli för mycket, säger Mäkäräinen till Yle.

Anastasija Kuzmina gjorde ett ruskigt snabbt sista varv och åkte hem sin första seger för säsongen. Kuzmina gick ut på det sista varvet tillsammans med Dorothea Wierer men lyckades skaka av sig italienska och tog en överlägsen seger.

Wierer tog helt slut på sista varvet och fick även släppa Paulina Fialkova och Anais Chevalier förbi sig.

Bö fortsätter att regera

I herrarnas masstart gick segern som väntat till Johannes Thingnes Bö. Norrmanen vann samtliga tre tävlingar under helgen i Nove Mesto och gjorde ytterligare ett ryck i den totala världscupen.

– Han är totalt ohotad för tillfället. Det måste nog ske något otroligt efter nyår för att han ska tappa segern i totalcupen nu, säger Yle Sportens skidskyttereferent Magnus Eklöv.

Bö har vunnit sex av säsongens åtta tävlingar och värderar dagens triumf väldigt högt.

– Jag tror att det är den bästa tävlingen jag någonsin har gjort. Jag är väldigt glad och stolt, säger han till NRK.

Bö vann mastarten med 46,5 sekunder före fransmannen Quentin Fillon Maillet.

Resultat:

Damer:

1. Anastasija Kuzmina SVK 35.34,4 (2)

2. Paulina Fialkova SVK +12,1 (2)

3. Anais Chevalier FRA +13,3 (3)

4. Dorothea Wierer ITA +20,1 (1)

5. Mona Brorsson SWE +36,3 (2)

6. Ingrid Landmark Tandrevold NOR +45,8 (3)

--------------------

22. Kaisa Mäkäräinen FIN +1.59,0 (6)

Herrar:

1. Johannes Thingnes Bö NOR 37.25,2 (0)

2. Quentin Fillon Maillet FRA +46,5 (2)

3. Jevgenij Garanithev RUS +54,1 (0)

4. Arnd Peiffer GER +59,3 (1)

5. Erlend Bjöntegaard NOR +1,04,9 (2)

6. Benedikt Doll GER +1.18,7 (2)