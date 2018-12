Emma Finell-Roiha hade funnit kärleken, hon hade ett mysigt hem och ett jobb som hon gillade. Allt verkade bra, men barnlösheten fick henne att fly undan julfirandet. Julen var den värsta högtiden av alla, den som allra mest påminde om allt det hon sörjde och saknade.

Det är vackert som i Bullerbyn där familjen Finell-Roihas gamla trähus ligger inbäddat i snön på en liten kulle i Öja. I fönstren lyser stjärnor och ljusstakar och på en bröllopsskylt på gården intill utejulgranen står det "Happily ever after begins here". Inne i huset sprakar brasan i bakugnen och ett tvillingpar leker i barnrummet, Stella och Wille, som precis fyllt ett år.