Sportmagasinet som jag minns det – Leif Lampenius har plockat fram sina favoriter

Sportmagasinets mångårige medarbetare Leif Lampenius har valt nio program bland alla drygt 1200 avsnitt av Sportmagasinet som finns i arkivet. Vi får möta idrottare som Sami Jauhojärvi, Kaisa Mäkäräinen, Janne Holmén och Börje Salming. Vi får också hänga med på skidlandslagets läger i Val Senales, träffa tre generationer Kapanen och mycket mer. Luta dig bakåt och njut!

Reino Holck och Sami Jauhojärvi i Kilpisjärvi (våren 2009)

Det är början av maj år 2009. Finlands skidlandslag har bakom sig ett alldeles lysande VM i Liberec och en av dem som där tagit sina första VM-medaljer är Sami Jauhojärvi, en av idrottarna på Reijo Jylhäs traditionella majläger i Kilpisjärvi.

Den stora personen i reportaget och på lägret heter emellertid Reino Holck, pensionerad gränsjägare från Muonio. "Reiska" gjorde också en tjugoårig livsgärning som obeskrivligt skicklig serviceman i skidlandslaget. Till de mest kända av de personer han vallade åt i åratal hör just Sami Jauhojärvi och Aino-Kaisa Saarinen. Och naturligtvis president Urho Kekkonen. För honom dög bara Reino Holck.

Gänget kring Holck och Reijo Jylhä tillbringar majveckan uppe i norr i hisnande vårstämning. Humorn florerar varje stund.

I avsnittet av Sportmagasinet ingår också ett i Sibbo gjort inslag kring den finländska cyklingen, utgående från den brist på unga som då kändes av. Med där är juniorerna Joonas Henttala och Vilma Alanko.

Janne Holmén hemma i Uppsala (hösten 2008)

En regnig höstdag tar Janne Holmén emot hemma hos sig i Uppsala. Det är sex år sedan EM-guldet i maraton men i flera OS- och VM-tävlingar efter det har Janne också varit en av de allra bästa européerna.

Magasinets tema är den här gången träningssäsonger och tävlingssäsonger. I Holméns gren tränar man ett år eller två för att prestera bra på en viss dag. I proffscyklisten Jussi Veikkanens fall är det långt stallet som bestämmer. Själv har han nyss tagit karriärens första etappseger.

För alpinåkaren Marcus Sandells storslalomsatsning gäller också speciella betingelser. Säsongerna kretsar kring världscupen, där Sandell vintern innan gjort sitt genombrott. Varje tävling är viktig.

Skidskyttelöftena Kaisa och Mari samt tvillingarna Aidanpää (vintern 2006)

Det hela börjar i Tornedalen, på båda sidorna av gränsen i Övertorneå. De lovande 17-åriga friidrottartvillingarna Emma och Ida Aidanpää bor i Sverige, tränar i Finland och har tävlat för Finland. De har dubbelt medborgarskap. För Emma kom skador senare att störa toppkarriären alltför mycket men Ida blev häcklöpare på hög nivå. Hon har fortfarande den näst bästa finländska tiden på 100 m häck, 13,08.

I Kontiolahti handlar det därefter om det finländska skidskyttet, som fått ta emot oväntade smällar. Kaisa Mäkäräinen, 23 år, har börjat ta lovande poängplatser i världscupen, men hela grenen ratades till slut från det finländska laget för OS i Turin. Det unga löftet har ändå absolut inte tänkt ge upp.

18-åriga Mari Laukkanen, färsk junioreuropamästare, har blivit krasslig och tar emot hemma i Eno. Också vinterns olympiska mästare, den svenska megastjärnan Anna Carin Olofsson (senare Zidek), finns med.

Börje Salming och tre generationer Kapanen (hösten 1999)

Han gjorde 17 säsonger i NHL, framförallt som "the King" i Toronto Maple Leafs. Börje Salming, backen från Salmi by norr om Kiruna, kom att bli en av de första riktigt stora européerna där. Under ett Finlandsbesök träffar han Sportmagasinet och berättar fängslande och helt öppet om hockeylivet i Nordamerika under hans två decennier. Med allt vad därtill hörde. En massa bilder från hans barndom och tidiga karriär finns också med.

På villan i Hartola tar Kuopiofamiljen Kapanen emot Lalle Broberg. I trädgården där finns tre generationer, också den då treåriga Kasperi Kapanen, nu viktig kugge i just Toronto Maple Leafs. Där sitter hans farfar Hannu, för tillfället juniorlandslagstränare, Kasperis pappa Sami, som just då gör sina superår i Carolina Hurricanes, samt den andra brodern Kimmo, målvakt i HPK.

Det nya skidlandslaget i Val Senales (hösten 2001)

Det nya finländska skidlandslaget, lett av tränarna Reijo Jylhä och Jan-Olof Näs, är på läger i Val Senales i Italien. Ungefär åtta månader har förflutit sedan vinterns VM i Lahtis som blev en obehaglig historia av sällan skådat slag. En allmän uppfattning hade blivit att det inte finns något landslag överhuvudtaget, men i verkligheten har ett nytt jobb tagit vid.

Laget är ungt och för idrottarna känns det befriande att vara ute och lägerträna för de år som kommer. På glaciären och på vägarna vid Val Senales, där även andra landslag håller till samtidigt. Visst skulle det ta några år, men också de riktigt stora framgångarna kom att bli verklighet fem år senare.

Hannu Manninen i ödemarkerna samt Mikaela Ingberg (hösten 2002)



Det här höstliga Sportmagasinet börjar med Ilse Klockars finstämda inslag om Mikaela Ingberg. Vid EM på sommaren har spjutstjärnan tagit sin tredje stora mästerskapsmedalj. Karriären har då varit inne i skeden där allting inte nödvändigtvis känts enkelt och självklart. Det färska bronset var egentligen ett litet mästerverk i sig.

Därefter handlar det om FM i ödemarksvandring, i markerna omkring Rovaniemi. Ett fyrtiotal stationer med olika uppgifter väntar längs den långa rutten under de tre dagarna. Huvudpersonerna heter Hannu Manninen och Matti Keskinarkaus, båda Rovaniemibor och för övrigt idag trafikflygare till yrket. Den ena hade under året blivit OS-segrare i kombinerat lag, den andra världsmästare i skidorientering. Under åren som följde kom Hannu att bli alla tiders världscupgigant och individuell världsmästare i sin gren. De gjorde skickligt ifrån sig i ödemarken.

Höghöjdsläger i Sydafrika med Minna Kauppi och Jukka Keskisalo (vintern 2007)



Orienteraren Minna Kauppi och hinderlöparen Jukka Keskisalo gjorde sina internationella genombrott under sommaren 2006. Kauppi vann då sitt första VM-guld, i stafetten i Århus, och Keskisalos strålande EM-seger i Göteborg var årets stora finländska idrottsskräll. I januari följande vinter finns de på långt läger i Dullstroom i Sydafrika.

En stor grupp finländska elitorienterare och en lika stor grupp uthållighetslöpare från friidrotten finns samtidigt på plats i lilla Dullstroom, högt över havet. Det handlar alltså om höghöjdsträning. Idén om den gemensamma lägervistelsen med allt gott vad den kan innebära föddes hos orienterarnas landslagstränare Janne Salmi och uthållighetslöparnas grenchef Tommy Ekblom, också personlig tränare för Jukka Keskisalo vid den tiden.

Som värd och inspiratör fungerar Olli-Pekka Kärkkäinen, som idag på olympiakommittén ansvarar för uthållighetsgrenarna som helhet i Finland. Då bodde han just i Dullstroom och sysselsatte sig med att arrangera träningsvistelser för nordbor och andra européer. Reportaget vill belysa höghöjdsträningen i praktiken. Varför gör man den, hur fungerar den?

Tommi Evilä och Tero Pitkämäki på vårläger i Portugal (våren 2006)

Tommi Evilä räddade hemma-VM i friidrott år 2005 med den längdmedalj som friidrotts-Finland drömde om men inte vågade prata högt om. Han fick stå där på Olympiastadion som något av en frälsare och ta emot de stående ovationer som aldrig ville upphöra.

Samma sommar hade Tero Pitkämäki tagit det definitiva steget in bland den internationella friidrottens namn. Han hade blivit nittiometerskastare och från och med sommaren 2006 påbörjade han sin enorma rad mästerskapsmedaljer. Hans VM-titel skulle komma år 2007.

Båda de finländska fixstjärnorna fanns på läger i Algarve i Portugal våren 2006. Liksom mer än hundra andra friidrottare från SUL och framför allt SFI. Också i Sportmagasinets reportage är persongalleriet ovanligt stort. Från Matti Mononen till Sanna Nygård, från Karin Storbacka till Conny Karlsson.

Från Andalusien till Vuokatti - den finländska orienteringens superår 2013 (vintern 2014)



För den finländska orienteringen kom året 2013 att bli en väldig framgångshistoria. Hemma-VM i Vuokatti blev ett alla tiders mästerskap redan i sig, men ingen hade väntat sig att finländarna själva skulle lyckas så bra.

Det största namnet var givetvis Mårten Boström, som fick jubla över VM-guld tillsammans med en publik på 8.000 på bobollsstadion i Sotkamo. Sportmagasinet bevakade landslaget och VM-orten både under vårvintern och på själva VM-festen.

Det en timme långa, sammansatta reportaget börjar på det långa lägret nere i Andalusien och följer med förberedelserna och jobbet med kartor och banor i Vuokatti. Så småningom är det dags för själva orienteringsfesten. För alla tiders mästerskap.