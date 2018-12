Strålande stjärnor sjunger in julen – välkomna helgen med konserten Decemberkväll

Konserten Decemberkväll arrangerades på Kulturhuset i Helsingfors i början av månaden. Dagen före julafton sänds konserten på Yle Arenan och Yle Fem. Perfekt för dig som vill komma i underbar julstämning.

På scen står ett gäng riktigt talangfulla artister, flera bekanta och många som kommer vara bekanta efter att du sett konserten, och de bjuder på idel vackra julklassiker och andra populära låtar.

De skandinaviska gästerna Peter Jöback, Patrik Isaksson, Gunhild Carling och Erik-André Hvidsten gör finländska stjärnor som Krista Siegfrids, Jannike och Bastupojkarna sällskap.

Repertoaren kompletteras av fantastiska sångerskan Siri Stenius, violinvirtuosen Albert Sahlström samt Granhultskören som leds av Martina Brunell. Allt knyts ihop av hela landets favoritkameleont, skådespelaren Christoffer Strandberg.

Julen finns i Peter Jöbacks hjärta igen

Musikalstjärnan Peter Jöback säger att julen först på senare år har kommit att betyda något fint för honom. Trots att han älskade julen som barn växte han upp i en familj där pappan drack mycket, och på grund av det firade han som vuxen inte jul alls i många år.

- 2002 erbjöd mitt skivbolag att jag skulle göra en julskiva. Det tyckte jag var en förolämpning, för det kändes som att en julskiva är väl det sista du gör i karriären? Men vi försökte ändå, och jag minns att första låten jag testade var Jul, jul, strålande jul och när han slog an ackorden var det som att hela min barndom sköljde över mig, berättar Peter.

Skivan gjorde att han vågade ta itu med sin historia och känna julglädje igen och den har blivit en klassiker i Sverige och även i många hem i Finland. I dag firar Peter jul som många andra och den här julen får han släkten på besök.

Peter Jöback Peter Jöback sjunger med slutna ögon. Bild: Niklas Rosström

På konserten uppträder Jöback med några riktiga klassiker, främst jullåtar. Det gör också en annan svensk legend, nämligen Patrik Isaksson, som kommer med säcken full av egna hits och lite julsånger.

Patrik tycker om julen, men barndomens jular var för det mesta tråkiga, säger han. Dessutom gillar han inte julmat!

- Revbensspjäll äter jag, och köttbullar och julskinka. Jag tycker inte om sill, inte lax, inte lutfisk, inte dopp i grytan, säger Patrik.

Trots att han inte äter julmat (eller är det kanske bara fisk?) har han inget emot att bjuda på ljuvliga julsånger.

Tio år och skeptisk till jultomten

Det finlandssvenska inslaget är brokigt men desto mer underbart. Österbottniska energiknippet Bastupojkarna sätter sprätt på konserten och de vackra tonerna från Albert Sahlströms violin kommer fukta ett och annat öga.

Barnen i Granhultskören gör ett fenomenalt jobb i att göra konserten mer fyllig medan Christoffer Strandberg i sin roll som konferencier är grädden på mosen.

Tioåriga Siri Stenius är ändå den som nästan stjäl showen med skön sång och visa ord.

- Jag har aldrig sjungit på en såhär stor konsert förut, säger Siri, som går på musikklass i Åshöjdens skola intill Kulturhuset i Helsingfors där konserten spelades in.

I Siris tolkning av Nu tändas tusen juleljus lyser hennes förhållande till julen igenom.

- Det är så fint när det är mörkt, det är snö ibland, julgranen lyser och jag tycker om att få vara med familjen och kanske några släktingar, säger Siri.

Favoritjulsången är en riktig juldänga: Mariah Careys All I Want For Christmas is You, samtidigt som pepparkakor, choklad och julskinka hör till matfavoriterna. I år firar Siri jul med släkten, och utöver att hon väntar på julstämningen är förväntningarna på jultomten är höga. Men hans existens är oklar.

- Kanske finns han, kanske inte. Jag vet inte. Vi har inte haft en tradition att man måste vara extra snäll på julen i alla fall, men vi är alltid snälla, konstaterar Siri.

Siri Stenius. Siri Stenius med julgranar och scenbelysning i bakgrunden. Bild: Niklas Rosström

Julklapparna som satte grunden för en artistkarriär

Popdrottningen Krista Siegfrids är i sitt rätta element under Decemberkväll.

- Jag är en person som fullkomligen älskar julen. Ingenting slår barndomsjularna då man trodde på tomten och allt var så spännande. Men nu ska jag ju få sjunga duett med Peter Jöback så det blir en ganska mäktig jul för mig, säger Krista.

Det bästa med julen enligt Krista är familjen och stämningen men också att njuta av julbordet. Karriären definierades redan i ett tidigt skede av en av de bästa julklapparna hon fått.

- Då jag var kanske fem fick jag ett mikrofonstativ med mick för barn. Jag minns att jag blev helt ‘wow’, att jag kunde sjunga och det hördes i micken. Det var en fantastisk present. Och en annan jul fick jag en liten studsmatta, det var också helt otroligt, minns Krista.

Krista Siegfrids Krista Siegfrids med rött scenljus i bakgrunden. Bild: Niklas Rosström

Kasködottern står tillsammans med svenska Gunhild Carling och Bastupojkarna för de mer energiska inslagen. Multiinstrumentalisten och jazzexperten Carling är en veteran i julkonsertbranschen, och Finland står också nära hennes hjärta.

- Jag har gjort mängder med julshower, i sex år med Christer Sjögren bland annat. Min favoritjulsång? Det är nog White Christmas, melodin är genial.

I Finland har hon spelat varje år i ungefär 20 år. Pori Jazz, Storyville i Helsingfors och Vaakahuone i Åbo hör till de ofta besökta scenerna, och då barnen av en för Gunhild oklar anledning älskar Finland är det alltid lätt att återvända.

- Allt finns ju i Finland. Men i en finsk variant, säger Gunhild fundersamt.

“Jag är extremt bra på att berätta hur man firar jul”

Norska Erik-André Hvidsten, bekant från finlandssvenska teaterscener och med en färsk skiva ute i butikerna, gästar Decemberkväll med några riktiga klassiker. Erik André säger att han är en extremt traditionell julfirare.

- Det är väldigt viktigt att allt är klart första advent. Jag har en tradition där jag hoppar i sängen och sjunger It’s the most wonderful time of the year, och det är det bästa jag vet, berättar han.

- Det bästa med julen är ändå att sjunga julsångerna. Jag har jättetur att jag har hamnat i det här yrket för jag bara älskar vad julen står för.

Julkonserter står i centrum för Erik-Andrés arbete, och han bokar dem ofta redan i januari. Han vet att det kan gå ut över det egna julfirandet.

- Jag är extremt bra på att säga hur man firar jul: vi ska ta det lugnt, se varann, se alla våra vänner och familj och allt möjligt. Sen så hinner vi ju inte det.

Christoffer Strandberg, Krista Siegfrids, Peter Jöback, Jannike, Patrik Isaksson och Erik-André Hvidsten är några av artisterna under konserten Decemberkväll. Artisterna poserar med julprydnader i förgrunden. Bild: Niklas Rosström

Konserten Decemberkväll sänds i Yle Fem dan före dopparedan, söndag 23.12.2018 kl. 20.50. På Yle Arenan publiceras konserten samma dag redan kl. 00.01.

Text: Simon Karlsson