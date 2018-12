Julen är här - se bilder från julfirandet världen över

Julfirandet är i gång på många håll. Här följer en kavalkad med bilder från världens olika hörn.

I Norden är julafton den viktigaste dagen under julhelgen. På andra håll firar man juldagen, Christmas morning (juldagsmorgonen) är en term man känner igen från amerikanska filmer.

På andra håll, bland annat i östra Europa, firar man den 6 januari - dagen vi känner som trettondagen.