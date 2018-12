Filmrecension: Mary Poppins kommer tillbaka – en fantastisk dröm som slutar med emotionell kalldusch

Det har gått mer än femtio år sedan barnsköterskan Mary Poppins sopade rent på Oscarsgalan och fick Julie Andrews att åka paraply mot Hollywoodhimlen. Uppföljaren flyger länge högt över förväntningarna innan den plötsligt kraschlandar.

I strid med alla tänkbara regler för en recension tänker jag inleda med att vara ohämmat personlig och meddela att Mary Poppins (1964) var en av min barndoms allra största bioupplevelser.

Historien om barnsköterskan som bokstavligen stiger ner från himlen för att lotsa barnen Banks mot en lyckligare framtid hade allt en nioåring kunde begära; sång, dans, humor, fantasi och ett stort hjärta.