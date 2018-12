Anfallskometer och NHL-backar, storskyttar och fysiska försvarare: Här är Juniorlejonens VM-lag, spelare för spelare

Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Linus Nyman, Anton Lundell, Teemu Engberg, Sami Moilanen och Jesse Ylönen hör till det finländska laget i junior-VM i ishockey. Linus Nyman, Anton Lundell och Teemu Engberg hör till det finländska laget i junior-VM i ishockey. Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Tre spelare har redan gjort NHL-matcher, tre är så unga att de inte ens hunnit draftas. Sex namn i truppen var med om misslyckandet i U20-VM för ett år sedan, en kvartett hörde till laget som vann U18-guld i våras. Finlands trupp i junior-VM i Kanada är en spännande blandning som har alla chanser att komma hem med medalj.

Här en genomgång av de 20 spelarna som inleder JVM med match mot Sverige klockan 5.30 på morgonen den 27 december i en match som tv-sänds av Yle med svenskspråkigt referat.

Målvakter:

1 Ukko-Pekka Luukkonen

19 år.

Sudbury, OHL, 26 matcher, 92,3 räddningsprocent, 2,49 insläppta per match.

Draftad av Buffalo 2017 i runda 2 som spelare 54.

Förstakeeper med revansch i sikte. Stod för ett år sedan i samtliga fem matcher för Juniorlejonen men hade en motig turnering då han statistiskt hörde till VM:s sämsta målvakter. Hann göra ett enda ligainhopp för HPK då han förra vintern släppte in 3 av 12 skott mot KooKoo. Flyttade i somras till den kanadensiska juniorhockeyn där han varit strålande. Stor (195 cm) och täcker därför målet bra, men samtidigt rörlig. Nyckelspelare som måste glänsa om Finlands ska lyckas. Potentialen finns.

Målvakten Ukko-Pekka Luukkonen är en nyckelspelare för Juniorlejonen. Målvakten Ukko-Pekka Luukkonen är en nyckelspelare för Juniorlejonen. Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

31 Filip Lindberg

19 år.

UMass, NCAA, 5 matcher, 92,5 procent, 1,99 insläppta.

Inte draftad.

Finlandssvensk doldis som tidigt bestämde sig för att spela universitetshockey i USA, inspirerad av familjebekanta Rasmus Tirronen, TPS-målvakten som härom veckan debuterade för A-landslaget. Har för att hålla NCAA-vägen öppen nöjt sig med juniorhockey i Finland, där han representerat Blues och TuTo. I höst andramålvakt i sitt collegelag och får starta från den positionen också i Juniorlejonens VM-trupp, efter att bland annat ha hållit nollan när han fick stå i träningsmatchen mot Danmark förra veckan.

Truppens tredje målvakt är Lassi Lehtinen från Lukko som ännu inte anmälts till VM-laget.

Backar:

2 Oskari Laaksonen

19 år.

Ilves, ligan, 26 matcher, 3 mål+10 assists=13 poäng.

Draft: Buffalo 2017, 3/89.

Ett litet utropstecken i ligan i höst, där han varit klart poängbästa försvarare i ett Ilveslag som gör en hyfsad säsong. Spelskicklig back som tillbringat precis hela sin karriär i Tammerforsklubben. Gjorde U20-landskamper också förra säsongen men rymdes då inte med i VM-truppen, kan nu räkna med en rätt stor ruta. Draftades överraskande tidigt av Buffalo härom året. Snabbfotad herreman som i somras bjöd på en av de bästa tiderna på 20 meter som hans tränare Karri Kivi någonsin sett en hockeyspelare göra.

3 Toni Utunen

18 år.

Tappara, ligan, 21. 0+1=1.

Draft: Vancouver 2018, 5/130.

Var tidigare denna månad på presidentens självständighetsfest på slottet, som kapten för det finländska lag som i våras vann VM-guld för U18-åringar. Utunen hade också den turneringens bästa plusminusnotering. Hermesjunior som tidigt flyttade från Karleby till Tammerfors och Tappara, där han fick göra ligadebut som 16-åring. Gjort gott om ligamatcher den här hösten men speltiden i Tapparas stenhårda backbesättning är rätt liten, elva minuter i snitt.

7 Urho Vaakanainen

19 år.

Providence, AHL, 6. 0+2=2.

Draft: Boston 2017, 1/18.

Har 19 år gammal redan hunnit med sensationellt mycket. Har efter flytten från fostrarklubben Jokipojat gjort tre herrligasäsonger i tre olika lag: Blues, JYP och SaiPa. En av de sista som petades från JVM-laget som vann guld i hemmamästerskapet årsskiftet 2015-16, men gör ändå sitt tredje U20-VM, att lägga till två U18-VM med guld och silver som resultat. Har under en skadedrabbad höst gjort två NHL-matcher för Boston och ett halvdussin framträdanden för Bruins farmlag i AHL. Smart tvåvägsförsvarare och en mycket välkommen förstärkning.

Urho Vaakanainen hann också debutera i herrlandslaget i våras. Urho Vaakanainen hann också debutera i herrlandslaget i våras. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

15 Henri Jokiharju

19 år.

Chicago, NHL, 32. 0+11=11.

Draft: Chicago 2017, 1/29.

Har skyhöga förväntningar på sina axlar efter det fenomenala år han har bakom sig. En av Finlands allra bästa spelare i JVM för ett år sedan, och var sedan väldigt nära att direkt från de nordamerikanska juniorligorna ta plats i Lejonens lag till stora VM i maj efter att bland annat ha gjort mål i två av sina tre första A-landskamper. Ändå har Jokiharjus första NHL-höst varit en sensation, när han i Chicago direkt fick spela med superstjärnan Duncan Keith som parhäst. Blackhawks vet vilken guldklimp de har, och tror att den förädlas bäst genom ännu ett JVM. Hockeyfinland tackar.

21 Otto Latvala

19 år.

LeKi, mestis, 21. 7+3=10.

Inte draftad.

Har under hösten bara gjort tre ligamatcher för sitt HPK, men tog tack vare sin storlek (195 cm) och sitt fysiska spel en plats bland backarna som inleder turneringen, framför näsan på försvarare som haft en betydligt större roll i ligan (framför allt TPS-aren Olli Kaskinen och Jukurits Mikko Kokkonen). Inför små publiksiffror i Lempäälä i näst högsta serien har österbottningen från Alajärvi gjort en strålande höst, och han är bland annat hela seriens bästa målskytt på backsidan.

34 Ville Heinola

17 år.

Lukko, ligan, 23. 1+5=6.

Kan draftas 2019.

Stort utropstecken i höst. Lämnade Ässäts juniorlag för Lukko – och blev oväntat en ligaspelare på kuppen vid bara 17 års ålder. Har fått mängder av speltid, gjort sitt första ligamål, och har Raumolagets överlägset bästa plusminusnotering, är faktiskt bland de tio bästa i hela serien i den statistikkategorin. Skicklig med puck, läser spelet bra. Höll tillsammans med Henri Jokiharju till i första backparet i genrepet och kan bli något av en VM-sensation.

Dessutom finns ytterligare tre backar i truppen som senare hoppas bli anmälda till turneringen: Aleksi Anttalainen från Blainville-Boisbriand i QMJHL, TPS-försvararen Olli Kaskinen och Anttoni Honka från JYP.

Anfallare:

10 Aleksi Heponiemi

19 år.

Kärpät, ligan, 29. 8+18=26.

Draft: Florida 2017, 2/40.

Kom för ett år sedan till JVM med ett sensationellt poängsaldo från WHL i ryggen, men i landslaget gick det betydligt trögare. Blev senare under våren mästare med sitt lag Swift Current, och har i höst med besked visat att han kan producera också utanför de kanadensiska juniorligorna. Heponiemi valde att flytta hem till Finland och är klar etta i nykomlingarnas poängliga och överlägsna tabellettan Kärpäts näst bästa poängplockare. Ilvesprodukten kan de kommande veckorna göra succé i en förstakedja med Eeli Tolvanen och Rasmus Kupari.

Aleksi Heponiemi är ytter i den finländska förstakedjan. Aleksi Heponiemi är ytter i den finländska förstakedjan. Bild: Anders Marshall

12 Samuli Vainionpää

19 år.

Ilves, ligan, 27. 1+3=4.

Inte draftad.

Urtypen för en fjärdecenter. Lojal grovjobbare som vid behov kan spela på gränsen till det tillåtna. Stark och energisk, betonar också själv det fysiska spelet även om han under junioråren i Tammerforsklubbarna Tappara och Ilves också hunnit plocka gott om poäng. Spelade sin första ligamatch i september, gjorde karriärens första juniorlandskamp i november och satte in livets första ligamål mot KooKoo i december. Nu väntar storturneringsdebuten efter en oväntat bra höst.

18 Teemu Engberg

19 år.

HIFK, ligan, 27. 2+1=3.

Inte draftad.

Lovisas gåva den finländska ishockeyn flyttade till HIFK som 13-åring och har därefter gått igenom klubbens juniorlag ända upp i ligatruppen. En god poängplockare i yngre år, har i ligan i de lägre kedjorna fått en mindre roll som han sköter samvetsgrant, och har totalt gjort 4 mål på drygt 50 ligamatcher. Tar plats i fjärde kedjan i JVM-laget och kan också räkna med att få spela i numerärt underläge.

19 Rasmus Kupari

18 år.

Kärpät, ligan, 28. 8+15=23.

Draft: Los Angeles 2018, 1/20.

För ett år sedan Juniorlejonens yngsta spelare som kämpade hårt för att få speltid. Nu center i en förstakedja som förväntas föra Finland långt. Har däremellan hunnit vinna ligaguld med Kärpät, ta hem en VM-titel på U18-nivå, draftas i första rundan av Los Angeles, skriva på kontrakt med Kings, lånas tillbaka till Kärpät och göra en strålande höstsäsong för sin finländska klubb. Sevärd forward som trivs med pucken. Flyttade som 15-åring ensam upp från Kotka till Uleåborg, har nu hockeyvärlden för sina fötter.

20 Eeli Tolvanen

19 år.

Milwaukee, AHL, 24. 4+8=12.

Draft: Nashville 2017, 1/30.

Är Tolvanen turneringens kommande skyttekung och bästa poängplockare? Mycket möjligt. Har klart mest internationell erfarenhet av samtliga årets JVM-spelare, har redan gjort OS-, VM- och EHT-turneringar med A-landslaget och dessutom med ett strålande saldo, 16 poäng på 12 matcher för stora Lejonen. Efter förra säsongens jättesuccé i KHL med Jokerit låter NHL-genombrottet i Nashville vänta på sig, men han kan komma att dominera totalt de kommande elva dagarna. Har hittills i sina två U20-VM samlat 12 poäng på 11 matcher, och det utan att han varit nära att komma upp i den nivå han kan.

Eeli Tolvanen kan bli hela JVM:s största stjärna. Eeli Tolvanen kan bli hela JVM:s största stjärna. Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

22 Santeri Virtanen

19 år.

SaiPa, ligan, 29. 5+2=7.

Draft: Winnipeg 2017, 4/105.

Center med sina främsta styrkor i det defensiva spelet, men gjorde också mål i två av Juniorlejonens träningsmatcher i turneringen i Tjeckien i november. Kommer att starta i tredjekedjan. Utmärkt i numerärt underläge. Moderklubben är Salo HT, har sedan tagit vägen från juniorhockey i TuTo och TPS via en säsong i USHL i Nordamerika till SaiPa, där han i höst gjort det bra som ligarookie under tränaren Tero Lehteräs vakande öga och spelat ungefär 15 minuter i snitt per match.

23 Linus Nyman

19 år.

Lukko, ligan, 31. 5+4=9.

Inte draftad.

Jokeritprodukt som samlade gott om poäng under två säsonger med Kingston i den kanadensiska juniorhockeyn. Snabbheten och kreativiteten finns, men stora frågetecken kring det fysiska spelet gör att NHL-klubbarna inte har draftat den småväxta helsingforsaren. Har nu karriärens första ojämna ligamånader med Lukko bakom sig, där insatserna varit av varierande kvalitet. Får i VM en massiv chans att glänsa i andra kedjan, och som en del av Finlands första powerplaykvintett med Eeli Tolvanen, Aleksi Heponiemi, Rasmus Kupari och Henri Jokiharju.

24 Kaapo Kakko

17 år.

TPS, ligan, 27. 9+11=20.

Kan draftas 2019.

Får finna sig i att vara Juniorlejonens mest uppmärksammade namn eftersom nordamerikaner knappt sett honom spela och Kakko tippas gå bland de tre första spelarna i sommarens NHL-draft. Han kan rentav bli den första finländaren som plockas som etta. Supertalang från Åbo som givetvis jämförs med höstens NHL-poängkung Mikko Rantanen. Strålande i ligan i höst med 20 poäng hittills, och dagsformen borde det inte vara något fel på, gjorde två mål mot HPK i sista ligamatchen innan avfärden. Tog för sig på ett imponerande sätt i genrepet mot Kanada, blir oerhört intressant att se vad jättelöftet bjuder på i VM.

25 Aarne Talvitie

19 år.

Penn State, NCAA, 17. 5+11=16.

Draft: New Jersey 2017, 6/160.

Poängkung i A-juniorernas FM-liga för Blues förra säsongen och fick också Teemu Selänne-priset som seriens bästa spelare. Valde sedan att inte ta nästa karriärssteg i FM-ligan utan flyttade i stället till USA och jätteuniversitetet Penn State. Har spelat mängder av juniorlandskamper och var kapten för det finländska lag som vann silver i U18-VM våren 2017, men platsade inte i U20-truppen i VM i fjol. Har kanaliserat besvikelsen på rätt sätt, draftklubben New Jersey talar redan om en ”6th round steal”. Center som i den här centertäta truppen startar som ytter i tredjekedjan. Uppskattas stort av medspelarna, kapten i laget trots att spelare som Jokiharju och Vaakanainen också finns tillgängliga.

Aarne Talvitie är kapten för årets finländska JVM-lag. Aarne Talvitie är kapten för årets finländska JVM-lag. Bild: All Over Press

27 Jesse Ylönen

19 år.

Pelicans, ligan, 31. 8+5=13.

Draft: Montreal 2018, 2/35.

Anfallsspelare i andra generation, född i Arizona i USA under hockeypappan Juha Ylönens tid som NHL-proffs i Phoenix Coyotes. Har fått sin hockeyskolning i Esboklubbar och Jokerit, spelade förra säsongen för Espoo United i Mestis. Valde efter det att flytta till Ville Nieminens ledarskap i Pelicans, ett val som visat sig vara lyckat under en rookiehöst då Ylönen tagit en allt större roll och redan gjort åtta ligamål. Snabb rightskytt som startar JVM i tredjekedjan men är beredd att axla ansvar också i de två första linorna.

28 Sami Moilanen

19 år.

Tappara, ligan, 16. 2+1=3.

Inte draftad.

Fostrarklubben är Wolf från Sibbo. Bildade under sina juniorår i Jokerit ett radarpar med Linus Nyman som också finns med i VM-laget. Flyttade vidare till Seattle för två säsonger i WHL och var en av de sista spelarna som petades från fjolårets JVM-trupp. Liten, aggressiv ytter som i höst fått ligadebutera i Tappara och också gjort ett par mål. Lillebror Jesse spelar i Kärpäts A-juniorer och var med och vann VM-guld för U-18-åringar i våras.

29 Anton Lundell

17 år.

HIFK, ligan, 20. 4+6=10.

Kan draftas 2020.

Fyllde 17 så sent som i oktober, och kan alltså spela JVM ännu årsskiftet 2020-21. Draftas inte till NHL förrän om ett och ett halvt år, men förväntas redan nu spela som center i en av Finlands toppkedjor, antagligen med Kaapo Kakko och Linus Nyman på yttrarna. Kan vara stora skor för en så ung spelare att fylla, men har övertygat stort under en turbulent höst i HIFK och alltså redan varit med i en omgivning där det blåst snålt. Målvaktspappan Jan Lundells son är skridskostark och intelligent på isen och har vinnarvana från U18-VM i våras.

Utöver dessa namn finns två anfallare fortfarande kvar i truppen och hoppas bli anmälda till VM-laget i ett senare skede, HPK:s Valtteri Puustinen och Sampo Ranta från University of Minnesota.

Finlands troliga uppställning i premiären:

1 Ukko-Pekka Luukkonen (31 Filip Lindberg)

20 Eeli Tolvanen - 19 Rasmus Kupari - 10 Aleksi Heponiemi

34 Ville Heinola - 15 Henri Jokiharju

23 Linus Nyman - 29 Anton Lundell - 24 Kaapo Kakko

7 Urho Vaakanainen - 2 Oskari Laaksonen

25 Aarne Talvitie - 22 Santeri Virtanen - 27 Jesse Ylönen

3 Toni Utunen - 21 Otto Latvala

28 Sami Moilanen - 12 Samuli Vainionpää -18 Teemu Engberg