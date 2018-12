Får man lårskav av att flossa? Drygt 30 nya ord tar sig in på årets lista med nyord

Världen utvecklas, och språket med det, här är årets nyordslista. “Det är viktigt att vi kan beskriva saker och ting på vårt eget språk.”

Innan du läser vidare kanske du vill passa på att se om du är haj på de nya orden? Gör vårt test här!

Språkrådet i Sverige sammanställer varje år en lista med nyord. Kriterierna för att ett ord ska komma med på listan är att de ska vara nya ord som ändå fått en viss spridning. För tillfälliga ord, eller ord som kan sammanblandas med andra, hamnar utanför.

– Orden speglar det samhälle som vi levt i under 2018, säger Anna Maria Gustafsson som är ledande språkvårdare på Institutet för de inhemska språken.

En trend som hållit i sig under flera år är ord kopplade till digitaliseringen i samhället.

– Det är mycket som har med vårt digitala samhälle att göra, till exempel cyberhygien och digifysisk.

– Det finns också ord som visar på att vi vill leva mer klimatanpassat, nollavfall, flygskam och bokashi.

Annat som kan utläsas är att det har varit val i Sverige, ord som mandatpingis och någonstansare och varsomhelstare kan kopplas till det.

Eftersom listan kommer från vårt västra grannland kan vi inte heller överta alla de orden här där vi lever i en annan verklighet, säger Gustafsson.

– Ett ord som swishjournalist fungerar inte här eftersom vi inte har betalningsappen Swish här.

Anna Maria Gustafsson är ledande språkvårdare på Språkinstitutet. blond dam i glasögon småler in i kameran

Finns finlandssvenska nyord

Finns det då finlandssvenska nyord? Jo, visst gör det det, även om det kanske inte kryllar av dem. De kan bland annat födas ur ett politiskt uttalande.

– När en finsk politiker myntar ett uttryck måste det också kunna finnas på svenska, säger Gustafsson.

Förra året tyckte Socialdemokraternas Antti Rinne att det var dags för ett "barnfödartalko", ett fenomen som förstås behövde en svensk översättning.

Från i år minns Gustafsson mieskuiskaaja, ett uttryck som kom ur Jenni Karjalainens profession, att förstå hur man ska kommunicera med män med makt.

– Det blev till slut gubbviskare på svenska, men det är inget ord som fått någon större spridning.

De flesta nyord sprids via medierna, men behöver också börja användas av fler för att finnas kvar.

– Om de ska spridas ska de användas av en bred krets, de finlandssvenska nyorden kan uppstå men sprider sig inte på samma sätt, säger Gustafsson.

Nya ord behövs

Gustafssons egna favorit på årets lista är lårskav.

– Det är ett urgammalt fenomen, det är helt otroligt att man inte har kunnat prata om det med ett sådant här beskrivande ord tidigare.

Lårskav uppkommer oftast om du har på dig kjol utan något på benen. Skorna åker av efter dansen. Bild: Yle/Kati Enkvist

Ord på redan gamla företeelser är en kategori inom nyorden, men framför allt handlar det om att sätta ord på nya fenomen.

– Det är viktigt att vi kan beskriva nya fenomen och nya ting. Utan ord är det svårt att göra sig förstådd, säger Gustafsson.

– Världen utvecklas hela tiden, och språket också och det är viktigt att vi kan beskriva saker och ting på vårt eget språk, på vårt eget modersmål.

Hela listan på nyord 2018:

Aquafaba

Spad från baljväxter, oftast kikärtor, som kan användas i stället för äggvita i matlagning, bildat till latinets aqua, ’vatten’, och faba, ’böna’.

Beslutsblindhet

Oförmåga att upptäcka manipulering av åsikter och ställningstaganden.

Bokashi

Metod där matavfall komposteras genom fermentering. Ordet är inlånat från japanskan.

Cyberhygien

Rutiner för sund it-säkerhet.

Digifysisk

Kombinerar digital närvaro och fysisk närvaro. Teleskopord bildat av digital och fysisk.

Dm:a

Skicka direktmeddelande på exempelvis Instagram, Facebook och Twitter. Inlånat från engelskans dm, som är en initialförkortning av direct message.

E-krona

Föreslagen digital centralbanksvaluta som allmänheten ska kunna handla med som ett komplement till kontanter. Digital krona används i samma betydelse.

Explainer

Kort film eller bildsekvens som förklarar ett visst skeende och som visas på nätet.

Flossa

Utföra dansrörelse där raka armar svängs från sida till sida samtidigt som höfterna svängs från sida till sida. Kommer av engelskans floss, ’använda tandtråd’. Rörelserna i dansen påminner om de rörelser som görs vid användning av tandtråd.

Flygskam

Känsla av att det ur miljösynpunkt är en förkastlig handling att flyga.

Förpappring

Organisationskultur där det ständigt ställs krav på dokumentation. Begreppet lanserades av språkvetaren Johan Hofvendahl. Det fick under 2018 stor spridning genom filosofen Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans.

Gal–tan-skala

Skala där politiska partier delas in efter olika värderingsparametrar. Gal–tan-skalan började användas inom statsvetenskaplig forskning 1999. Begreppet gal–tan myntades 2002. Det är en bokstavsförkortning bildad till engelskans green, alternative, libertarian och traditional, authoritarian, nationalist. Begreppet har nu blivit vanligt även i allmänspråket.

Gensax

Teknik för att modifiera arvsmassa.

Incel

Person i ofrivilligt celibat som anser sig sexuellt oattraktiv på grund av rådande samhällsvärderingar. Incel används ofta om en rörelse som främst består av unga män och som på nätet ger uttryck för fientlighet riktad mot sexuellt aktiva personer.

Intryckssanera

Ta bort sådant som riskerar att störa koncentrationsförmågan

Lårskav

Hudirritation mellan låren.

Mandatpingis

Rösträkning där små förändringar gör att mandat studsar mellan olika partier.

Menscertifiera

Säkerställa eller intyga att det tas hänsyn till kvinnors menstruation på bland annat arbetsplatser.

Mikrootrohet

Att svika en partner som lovats trohet, men där sveket betraktas som mindre allvarligt än en sexuell relation med en annan person, ofta i sociala medier.

Någonstansare och varsomhelstare

Person som har respektive saknar stark förankring till en viss plats. Orden är bildade utifrån journalisten David Goodharts uttryck anywheres och somewheres, som lanserades i boken The road to somewhere (2017).

Nollavfall

Strävan att inte producera något avfall som inte kan återvinnas eller komposteras. Skrivs ofta noll avfall. Även noll skräp används för samma fenomen. Bildat till engelskans zero waste.

Nätläkare

Digital tjänst där diagnoser ställs av läkare som har kontakt med patienterna över nätet. Ordet nätläkare kan även användas om enskilda läkare. Även webbläkare och mobilläkare används både om tjänsterna och om enskilda läkare.

Pyramidmatta

Matta täckt av uppstickande pyramidformer i gummi som placeras vid järnvägsspår för att förhindra att personer genar över spårområdet.

Självoptimering

Strävan efter att uppnå största möjliga förbättring.

Språkplikt

Krav på asylsökande att delta i undervisning i svenska.

Spårpixel

Datorprogram som kartlägger hur användare surfar på nätet.

Stöddjur

Djur som används för att ge emotionellt stöd vid bland annat resor. Jämför engelskans emotional support animal.

Swishjournalist

Journalist som finansierar sin verksamhet genom bidrag som samlas in genom betalningsappen Swish.

Techlash

Reaktion mot stora företags dominans på internet och mot teknologins stora betydelse i vardagslivet.

VAR

System för videogranskning i fotboll. Från engelskans video assistant referee.

Välfärdsbrott

Brott som går ut på att utnyttja bidragssystem.

Whataboutism

Argumentationsteknik som går ut på att bemöta kritik mot en viss företeelse med att jämföra den med en annan företeelse.