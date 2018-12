Hannu Patronen förstärker HIFK:s bakre led: "Känns mycket bra att ha rott i land kontraktet"

Bild: imago/Digitalsport/ All Over Press

Hannu Patronen trivdes länge i Norge. Hannu Patronen i elden i norska ligan. Bild: imago/Digitalsport/ All Over Press

Mittbacksklippan Hannu Patronen har tidigare spelat för Honka och HJK i den inhemska fotbollsligan. Nu är han klar för sin tredje ligaklubb från huvudstadsregionen, HIFK.

– Känns mycket bra att ha rott i land kontraktet. Jag väntar med iver på att få börja träna med laget, säger Patronen på HIFK:s webbplats.

Den 34-årige Patronen inledde sin ligakarriär i Esboklubben Honka säsongen 2006. Två säsonger till blev det i Esbo innan flyttlasset bar till Sverige och Helsingborg.

I Helsingborgs IF blev det 46 matcher under säsongerna 2008–2011, därefter 122 matcher i norska Sogndal under säsongerna 2012–2016.

Cirkeln sluts

De två senaste säsongerna har han spelat i HJK där han fått fira finska mästerskapet. Dock har det bara blivit 35 ligamatcher för den erfarne mittbacken.

I sex matcher har han fått dra på sig landslagströjan, senast i januari 2016 när Finland mötte Sverige och Island i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Patronen är känd för sina hårdföra spelstil men tillför också liganykomlingarna en hel drös erfarenhet och ledarskap.

– Mina styrkor ligger i försvarsspelet. Jag tror att jag kan bidra med hårdhet, målmedvetenhet och ledarskap i försvaret.

– Jag hade några andra alternativ men IFK drog det längsta strået eftersom IFK som förening passar mig bäst. Det är ett nytt, utmanande projekt och laget har en spelstil som passar mig.

Kan utmana

Patronen litar på att HIFK kan utmana de övriga lagen under kommande säsong.

– Mitt eget mål är att spela en bra och hel säsong, att spela så många matcher som möjligt och att hjälpa laget. Jag är säker på att vi får ett konkurrenskraftigt lag. Vi ska alltså inte enbart kämpa om nedflyttningsplatserna, utan om de högre placeringarna i tabellen.

HIFK:s sportchef Mika Lönnström säger att Patronen passar bra i laget.

– I Hannu får vi en snabb, erfaren, fysisk och IFK-aktig spelare till vår försvarslinje. Tack vare spel både utomlands och i A-landslaget hämtar han rutin och ledarskap till vårt lag, säger Lönnström.

