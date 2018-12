Filmåret 2018 – Mamma Mia! Vilka underbart svartvita och färgstarka upplevelser!

Under det gångna året har antalet biografer ökat och publikkurvorna pekat uppåt. Tankeväckande filmer har varvats med visuella smällkarameller. Här är fem favoriter.

Amatörer - regi; Gabriela Pichler

Med energi, värme, humor och en ironisk udd levereras historien om den fiktiva kommunen Lafors. En kommun på gränsen till genombrott sedan en tysk lågpriskedja visat intresse för att etablera sig på orten.

Äntligen billiga varor till alla!

Don´t mess with my Lafors! Zahraa Aldoujaili och Aida Yara Aliadotter i årets svenska fullträff. Aida och Dana utklädda till cowboys spexar. Bild: Kinoscreen Illusion

Men först måste man skapa en ny image och där kommer ungdomen väl till pass. Med hjälp av sina mobilkameror förväntas de visa att Lafors minsann är bättre än konkurrenten Alingsås.

Problemet är bara att de bilder sextonåringar med invandrarbakgrund åstadkommer inte ser ut riktigt som de idylliska, svenska småstadsvykort man hoppats på.

Som åskådare häpnar man över att gänget framför kameran är amatörer - resultatet är nämligen allt annat än amatörmässigt.

Roma - regi; Alfonso Cuarón

En av årets mest omtalade filmer bevisar att den lever upp till förväntningarna. I neorealistisk anda åskådliggör den mexikanske regissören att man via det lilla kan närma sig det stora.

Mot nya höjder. Alfonso Cuarón regisserar Yalitza Aparicio på takåsarna i filmen Roma. Alfonso Cuarón regisserar Yalitza Aparicio på en takterrass i Roma. Bild: Netflix/Everett Collection/All Over Press

Vi följer hembiträdet Cleo och hennes liv tillsammans med familjen hon arbetar för. De lever alla tätt inpå varandra och ändå i helt skilda världar.

Detaljrikedomen, de svartvita bilderna och det välavvägda tempot borgar för en storslagen visuell upplevelse som aktiverar tankeverksamheten.

Och som än en gång slår fast att varje människa bär på en historia värd att berättas.

Hereditary - regi; Ari Aster

Känslan av att sitta fastnaglad i fåtöljen av fruktan för vad som skall hända till näst är en ljuvlig känsla, om man gillar skräckfilm.

Skräckfilmen upplever igen en liten boom och där skräcken inte enbart bygger på splatter och skrämseltaktik. Hereditary skildrar en familj i sorg och ett arv som inte ligger i bankfacket utan i generna.

Toni Collette är skrämmande bra som mamman Annie i Hereditary. Närbild på Annie (Toni Colette) som ser skräckslagen ut. Bild: © Courtesy of A24

Toni Collette spelar en mamma som känner en skuld hon inte kan förklara. När familjen sedan drabbas av allt hemskare saker eskalerar skuldkänslan till en galopperande hysteri. Som absolut inte blir bättre när hon lär sig lite seansteknik.

Ifjol vann den smarta skräcksatiren Get Out en Oscar för bästa manus så frågan är hur bra Hereditary klarar sig i år. Åtminstone borde Toni Collette få en Oscarsnominering.

Gräns - regi; Ali Abbasi

En bisarr saga inspirerad av nordisk mytologi som väcker både tankar och känslor. En film man minns – vare sig man vill det eller inte.

Vi möter tulltjänstekvinnan Tina som inte är som andra. Bokstavligt talat. Hennes luktsinne är extremt välutvecklat och det är något förbryllande över hennes utseende.

Vilket inte är så konstigt eftersom hon är ett troll.

Något som är helt naturligt i denna konstiga film om utanförskap, människans fulare sidor och trollens målmedvetenhet.

Inte utan mitt troll. Eva Melander och Eero Milonoff lyser i Gräns. Tina (Eva Melander) och Vore (Eero Milonoff) står bredvid varandra i skogen. Planschbild för filmen Gräns. Bild: Future Film

Ali Abbasis film orkade inte ända fram till Oscarstävlingens "short list" – men det spelar ingen roll. Den har ändå gjort ett outplånligt intryck på publiken.

Mamma Mia! Here we go again - regi; Ol Parker

Det var många som ställde sig tvivlande till tanken på att värma upp ytterligare ABBA-låtar i ett försök att rida vidare på Mamma Mia-vågen.

Hur skulle det kunna bli annat än konstgjort?

Men räkna aldrig ut en ABBA-låt! Eller skickliga manusförfattare som Richard Curtis. Eller skådespelare som kan både spela och sjunga.

Faktum är att Mamma Mia 2 är en känsloladdad och välspelad feelgoodbomb som gör en glad och sorgsen på samma gång. Lite som låten The Winner Takes It All.

Vad mer kan man begära?

Den unga Donna dansar med sina bästa väninnor Tanya och Rosie. Bild: Universal Pictures

Två finska filmer som bubblar under, Kääntöpiste och Tyhjiö

Käääntöpiste i regi av Simo Halinen är en häftig dramathriller som inledde det inhemska året med en positiv smäll.

I en snyggt komponerad story vävdes två öden samman när den papperslösa Frances och gymägaren Jere delar kupé på nattåget.

Under resan dyker en tredje person upp, bara för att kort därpå försvinna. Och efter det är inget sig likt.

Med blicken riktad mot framtiden. Samuli Vauramo spelar en av huvudrollerna i Kääntöpiste. Jere sitter vid ratten och kör genom natten. Bild: Hena Blomberg

Tyhjiö i regi av Aleksi Salmenperä är en komedi gjord på talkobasis där huvudrollsinnehavarna Laura Birn och Tommi Korpela själva varit med och skapat rollkaraktärerna.

Jonej, det är inte alltid lätt med två kreativa människor i samma rum. Laura Birn och Tommi Korpela spelar ett äkta par. Närbild på Pihla (Laura Birn) och Eero (Tommi Korpela) som sitter bredvid varandra i soffan och ser på tv. Bild: Theofanis Kavvadas ©Bufo

Filmen skildrar ett konstnärspar där båda kämpar för att nå framgång. Men när den ena lyckas i karriären har den andra svårt att glädja sig. Och så kommer till råga på allt ännu ett barn in i bilden.