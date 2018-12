NHL-kolumnen: Här krävs det succé i både JVM och NHL – Esa Tikkanen och Tuukka Rask regerar när alla tiders blåvita juniorlag handplockas

För att platsa i det här laget krävs stor roll eller framgång i NHL kombinerat med medalj eller allstar-utnämning i JVM. Med årets intressantaste landslagsturnering igång och NHL bara nätt och jämnt uppvaknad från julvilan är det alltså dags att ta ut alla tiders blåvita JVM-drömlag med NHL-certifiering.

Medan hockeyvänner fortfarande förundrar sig över hur det var möjligt att Unglejonen skrann ut på isen i JVM-premiären mot Sverige med en ängslig och föråldrad spelplan designad för stor rink så skall NHL-kolumnen fokusera på gladare minnen.

Hur skulle ett alla tiders JVM-lag se ut – om kravet är att spelarna skall ha visat framfötterna både i NHL och på JVM?

”Både” är nyckelordet här och fäller direkt bort legendarer som Saku Koivu, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Raimo Helminen, Janne Ojanen, Mikko Koivu och framförallt: Teemu Selänne. Inte heller Jesse Puljujärvi ryms med, tills vidare.

Men för att ta till en klyscha på det andra inhemska: Näillä mennään. Fyra kedjor, tre backpar och två målvakter.

Tio Stanley Cup-ringar, ett JVM-guld och två JVM-silver är den paradkedjans främsta meriter då det gäller lagframgångar som är relevanta för det här laget. Kurris 601 NHL-grundsemål är så klart sin helt egen historia.

Esa Tikkanen var med tre gånger i JVM (1983-85), spelade 21 matcher och stod för poängen 17+19=36. Med det leder han för evigt alla tiders finländska poängliga i JVM. ”Tiki” vann silver 1984 och valdes in i allstarlaget följande år. Några månader senare vann han sin första Stanley Cup.

Florida Panthers poängetta genom tiderna, Olli Jokinen, kom till hemma-JVM 1998 direkt från NHL och Los Angeles som den stora hövdingen. O.J.visade sig vara just så bra som hans på den tiden stora ego krävde. Jokinen stod för tio poäng på sju matcher, valdes till turneringens bästa forward och var center i allstarlaget. Och så var det han som passade till guldmålet i sudden death.

Olli Jokinen i farten för Lejonen i hemma-VM 2003. Olli Jokinen. Bild: Europhoto / Pekka Mononen / All Over Press

Jari Kurri spelade JVM två gånger. Den andra, år 1980, blev det VM-silver på hemmais i Helsingfors och Vanda. Kurri var tvåa i poängligan med 4+7 på sex matcher. I allstarlget rymdes han inte ett år då stjärnlinan bestod av Håkan Loob, Igor Larionov och Valdimir Krutov.

Kurris NHL-karriär kanske kompenserade för det här kortkommandet på hans CV?

NHL:s poängligaetta i skrivande stund, Mikko Rantanen, var som de flesta säkert minns, lagkapten för ”wham-boom-bang”-gänget som frälste Hockeyfinland vid årskiftet 2015-2016. Rantanen styrde också in målet som såg ut att bli guldmålet ännu då 59.50 var spelat av finalen. Året innan var Nousiskillen med fyra mål på fem matcher enda ljusglimten i en usel turnering.

Patrik Laine, som sedan hösten 2016 har skjutit näst mest mål i NHL efter A. Ovetjkin (103 på 191 matcher i skrivande stund), var även i JVM 2016 en utpräglad målskytt. Med sju strutar på sju matcher delade ”Pate” skyttekungstiteln med – vem annars – Auston Matthews. Två mål i kvartsfinalen mot Kanada och kvitteringsmålet mot Ryssland i finalen smakade bäst.

Jesse Puljujärvi och Patrik Laine fick större rubriker i JVM 2016, men centern Sebastian Aho var nog kedjans bästa spelare. Och kittet som fick helheten att fungera. De stora matchernas man stod för 5+9 på sju matcher och var tvåa i poängligan. I NHL är han redan nu Carolinas ledande center, bästa spelare och så småningom en av hela ligans dito.

Laine valdes till allstarlaget i JVM 2016, medan Aho fick finna sig i att Matthews tog hand om centerpositionen.

JVM-guld 2014 som poängligaetta och center i allstarlaget. Stanley Cup 2015 med Chicago Blackhawks och 2+2 på sex matcher i finalserien mot San José. Teuvo Teräväinen försäkrade sin uttagning till det här laget under sin första hela säsong i NHL. Att han spelar center i kedjan beror på att det här är ett JVM-lag – och i Malmö var ”Teukka” Finlands förste canter.